Bố chồng nằm viện nguy kịch, mẹ chồng nhất quyết không đến: Lý do phía sau cuộc hôn nhân 30 năm khiến tôi vừa thương vừa sợ

Nhìn bố chồng nằm trên giường bệnh, cũng chẳng biết còn sống được bao lâu nữa mà mẹ chồng vẫn lạnh nhạt như vậy thì thật không ổn.

Nhà bố mẹ chồng tôi có hai con trai, chồng tôi là con cả. Ngày trước, bố chồng vốn là người khó tính, gia trưởng, luôn muốn mọi người phải nghe theo ý mình. Mẹ chồng tôi thì ngược lại, bà tháo vát, giỏi kiếm tiền và quản lý tài chính trong nhà rất chặt chẽ. Chuyện lớn nhỏ, chi tiêu trong gia đình đều do một tay bà sắp xếp.

Nhưng cuộc sống vợ chồng họ vốn chẳng êm đềm. Nghe chồng kể lại, khi hai anh em còn nhỏ, bố chồng từng có quan hệ bên ngoài, thậm chí có lần về nhà còn đánh vợ, đòi ly hôn để đến với người phụ nữ khác. Mẹ chồng khi ấy rất đau khổ nhưng nhất quyết không đồng ý. Một phần vì bà nắm giữ toàn bộ tài chính gia đình, phần khác vì hai con trai đang tuổi ăn học, bà sợ nếu bố mẹ chia tay, các con sẽ bị ảnh hưởng, học hành sa sút.

Bà đã cố giữ cuộc hôn nhân ấy bằng mọi giá, nhưng có lẽ chính bà cũng không ngờ rằng mình sẽ phải sống những năm tháng sau này trong sự lạnh lẽo đến vậy.

Sau những lần cãi vã, mẹ chồng không còn tin tưởng chồng. Bố chồng cũng chẳng chịu nhận sai, hai người cứ thế sống với nhau bằng sự bất mãn. Khi các con trưởng thành, lập gia đình, những cuộc tranh cãi lớn dần ít đi, nhưng thay vào đó là sự im lặng đáng sợ.

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Hai năm gần đây, họ gần như không nói chuyện với nhau. Bố chồng ăn gì thì tự nấu, mẹ chồng cũng tự lo phần mình. Trong nhà có đồ ăn ngon, người này cũng chẳng buồn gọi người kia. Sáng ra, mỗi người một việc, tối đến ai ở phòng người ấy. Có khi cả ngày họ ở chung nhà mà không trao đổi với nhau nổi một câu.

Ban đầu, vợ chồng tôi còn cố gắng khuyên nhủ. Tôi nghĩ dù sao họ cũng đã sống với nhau mấy chục năm, tuổi già rồi, chuyện gì bỏ qua được thì nên bỏ qua. Nhưng mẹ chồng chỉ im lặng, còn bố chồng thì gạt đi, cho rằng đó là chuyện riêng của hai người.

Gần đây, bố chồng tôi đổ bệnh nặng, phải nhập viện điều trị. Anh em chồng thay nhau vào chăm sóc, lo tiền viện phí và thuốc men. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là mẹ chồng tuyệt nhiên không đến thăm ông dù chỉ một lần. Các con gọi điện khuyên bà, nói bố đang bệnh nặng, vợ chồng sống với nhau cả đời, giờ ông nằm viện cũng nên vào nhìn mặt. Bà chỉ lạnh lùng đáp rằng ông có con trai, các con cứ lo liệu, còn bà không có trách nhiệm gì nữa.

Tôi từng nghe mẹ chồng khóc vì những chuyện bố chồng gây ra ngày trước, nên phần nào hiểu được sự tổn thương mà bà phải chịu. Có lẽ những năm tháng nhẫn nhịn đã khiến tình cảm trong bà cạn kiệt. Bà không còn muốn tranh cãi, cũng chẳng muốn quan tâm, bởi trong lòng đã coi người đàn ông ấy như một người xa lạ từ lâu.

Nhưng nhìn bố chồng nằm trên giường bệnh, cũng chẳng biết còn sống được bao lâu nữa mà mẹ chồng vẫn lạnh nhạt như vậy thì thật không ổn. Chúng tôi nên khuyên bảo mẹ như thế nào đây?