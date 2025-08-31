Bố chồng lên chơi lúc về để lại một chiếc hộp, con dâu nghẹn lời khi nhìn thấy thứ bên trong

Mấy hôm trước, bố chồng tôi từ quê ra khám bệnh, tiện thể lên chơi với các cháu đang dịp nghỉ hè. Vợ chồng tôi sắp xếp công việc để đưa bố đi khám, đi chơi Hà Nội. Gần đến mùng 2/9, Thủ đô rực rỡ cờ hoa, nhiều điểm thăm quan, ông vui lắm.

May mắn, sức khỏe của bố ổn định, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ở chơi 4 ngày thì bố nằng nặc đòi về dù chúng tôi cố giữ. Hôm ông về, tôi chuẩn bị một ít quà, đặt xe đến đón tận nhà, trả tận cửa cho yên tâm.

Trước khi lên xe, bố tôi ngần ngừ, bảo: “Hôm nào các con sắp xếp cho các cháu về quê chơi nhé”. Tôi ngại ngùng đáp: “Vâng ạ”.

Tôi ngỡ ngàng khi thấy chiếc hộp bên trong có 50 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Sau khi vào nhà, dọn dẹp nhà cửa thì tôi phát hiện trên tủ giày có một chiếc hộp, bên ngoài ghi chữ “bố gửi con dâu”. Tôi bối rối mấy vài phút rồi mở chiếc hộp ra và ngỡ ngàng khi nhìn thấy thứ ở bên trong. Đó là số tiền rất lớn, 50 triệu đồng, kèm một bức thư.

Trong thư, bố nói đây là số tiền tiết kiệm của ông, ông cho chúng tôi để trả bớt nợ và trang trải cuộc sống cho bớt khó khăn. Bố cũng nói khi lên chơi, nhìn chúng tôi vất vả, cảnh nhà thuê chật chội, con cái nheo nhóc, cuộc sống thiếu thốn đủ đường, ông rất xót nhưng không biết làm thế nào để giúp đỡ chúng tôi được nhiều hơn.

Đọc từng lời bố viết mà nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi và chồng đến với nhau mà không nhận được sự ủng hộ của gia đình anh là trai tân còn tôi đã qua một lần đò. Chưa kể, nhà tôi rất nghèo, bố mẹ không hạnh phúc, thường hay cãi vã, thậm chí “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" nên gia đình chồng không ưng. Ngày chúng tôi tổ chức tiệc báo hỷ trên thành phố, gia đình nhà trai không ai tham dự.

Từ ngày cưới xong, chúng tôi chỉ về thăm quê chồng có 2 lần. Do cứ thấy tôi về là mẹ chồng lại bỏ đi, nên tôi không dám về đó nữa. Sau khi tôi sinh bé đầu, tôi thấy bố chồng có vẻ cởi mở hơn với mình. Ông gọi điện hỏi thăm tôi. Đến khi tôi sinh bé thứ hai thì bố chồng cùng anh chồng có lên thăm cháu. Từ đó, mối quan hệ giữa tôi với bố chồng, anh chồng cũng tốt lên. Thỉnh thoảng có việc lên Hà Nội, ông vẫn ghé nhà tôi chơi.

Nước mắt tôi lăn dài khi nghe những lời bố nói. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng ngần ấy năm trôi qua, mẹ chồng vẫn không chấp nhận tôi, không muốn nhìn thấy tôi. Vợ chồng tôi từng nói sẽ cố gắng sống tốt để chứng minh cho bố mẹ thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Vậy mà giờ đây, chúng tôi cứ loanh quanh luẩn quẩn, khó khăn, nợ nần chồng chất do làm ăn thua lỗ, lại để bố mẹ phải bận lòng, cưu mang.

Tôi nhấc máy gọi cho bố, nghẹn ngào xin lỗi ông. Qua điện thoại, giọng bố trầm ấm, động viên tôi cứ sử dụng số tiền trên, không phải ngại gì. Bố cũng bảo lần này về sẽ nói chuyện với mẹ để thuyết phục bà. "Mẹ con cũng là người thương con thương cháu, rồi bà ấy sẽ hiểu và mở lòng với con thôi, cứ yên tâm nhé", bố hiền hậu nói.