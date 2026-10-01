Bố chồng lên chơi 1 tháng, trước ngày về ông tâm sự chuyện khiến con dâu ngỡ ngàng

Trong thời gian bố ở nhà tôi, cả nhà rất vui vẻ. Ông chăm cháu khéo léo nên vợ chồng tôi yên tâm lắm.

Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 3 năm và có một cậu con trai 1,5 tuổi. Thời điểm sinh con xong, tôi thuê một người giúp việc hỗ trợ vì bố mẹ 2 bên đều ở xa. Gần đây, bác giúp việc bận việc gia đình nên xin nghỉ, tôi tìm thuê vài người khác nhưng không hợp. Trong thời gian chờ tìm người phù hợp, chúng tôi nhờ bố chồng ở quê lên trông cháu giúp.

Bố chồng tôi gần 60 tuổi. Mẹ chồng mất đã 7 năm nay, từ đó bố sống một mình ở quê. Chị chồng tôi lấy chồng ở gần nhà nên thỉnh thoảng vẫn sang thăm nom bố. Vợ chồng tôi cũng thường xuyên về quê thăm ông. Khi vợ chồng tôi ngỏ lời nhờ, bố vui vẻ nhận lời. Ông bảo con cái cần thì ông lên giúp, có gì đâu mà ngại.

Ông thương cháu và chăm cháu rất khéo léo. Hai bố con tôi vốn đã gần gũi, nay có thêm thời gian sống cùng nhau nên càng hiểu nhau hơn. Nhà có thêm tiếng cười của ông, không khí cũng vui vẻ hẳn.

Sau khoảng 1 tháng thì vợ chồng tôi tìm được người giúp việc phù hợp. Bố chồng tôi bảo cũng muốn ở cùng con cháu nhưng ở quê còn nhiều việc, rồi nhà cửa, vườn tược, không bỏ đấy mà đi được.

Tối trước ngày bố về, sau bữa cơm, bố bất ngờ gọi tôi lại nói chuyện. Hôm đó, chồng tôi đi ăn cùng đối tác nên không ở nhà. Nhìn vẻ mặt ông có phần bối rối, tôi còn tưởng ông có chuyện gì không vui. Tôi bảo: "Bố có chuyện gì cứ nói với con ạ". Ông ngồi im một lúc rồi mới kể rằng trong thời gian ở đây, ông quen bà Tâm - người hàng xóm sống ở cuối dãy, cùng tầng với nhà tôi.

Bố kể những lần ông đẩy cháu đi chơi ngoài hành lang, bà Tâm thường đi qua hỏi chuyện, khi thì hỏi cháu mấy tuổi, lúc lại mang cho ông ít hoa quả hoặc hỏi han xem ở quê lên có quen nhà không. Có khi thấy cháu khóc mà ông lóng ngóng chưa dỗ được, bà Tâm lại bế giúp, dỗ dành cháu. Hai người nói chuyện ngày một nhiều hơn. Rồi chẳng biết từ lúc nào, bố tôi và bà Tâm nảy sinh tình cảm. Thế nhưng, cả 2 đều ngại ngần, không dám chủ động nói ra.

Ảnh minh họa

Đến khi biết bố chuẩn bị về quê, bà Tâm có vẻ buồn, còn gửi tặng ông một món quà nhỏ. Bố vừa kể vừa cười ngượng, rồi ông chậm rãi nói với tôi: "Bố nghĩ mãi rồi. Bố muốn tìm hiểu bà ấy. Bố sống một mình lâu rồi, giờ mới nhận ra mình cũng muốn có một người để nói chuyện, có người cùng ăn bữa cơm, bầu bạn lúc tuổi già". Bố cũng bảo chồng tôi ít nói nên ông ngại, muốn chia sẻ với tôi để biết quan điểm, suy nghĩ của con cái.

Những lời tâm sự của bố khiến tôi rất bất ngờ. Tôi rất quý bà Tâm, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng tôi thấy bà hiền lành, sống tình cảm, tốt bụng, vui vẻ với mọi người. Mỗi lần tầng có việc gì, bà đều tham gia rất nhiệt tình. Chồng của bà Tâm mất sớm, bà có một người con gái hiện đang định cư tại nước ngoài.

Tôi động viên bố cứ mạnh dạn tiến tới. Ở tuổi này, nếu tìm được một người phù hợp để đồng hành những năm tháng sau này cũng là điều đáng quý.

Khi chồng về, tôi kể chuyện cho anh nghe. Ban đầu anh cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó lại cười và nói: "Bố thấy vui là được. Con cái chỉ mong bố sống vui vẻ, khỏe mạnh".

Hơn một tuần sau, bố gọi điện lên. Ông kể rằng sau khi về quê, ông đã lấy hết can đảm gọi điện cho bà Tâm và nói ra tình cảm của mình. May mắn là bà cũng có tình cảm với ông. Hai người thống nhất sẽ tiếp tục trò chuyện, tìm hiểu nhau thêm một thời gian rồi mới tính chuyện lâu dài.

Nghe bố kể, tôi thấy vui lây. Tôi chợt nhận ra, nhiều khi con cái cứ nghĩ bố mẹ lớn tuổi rồi thì chỉ cần chăm lo cơm áo, sức khỏe là đủ. Nhưng bố mẹ cũng là những con người có cảm xúc, có những khoảng trống riêng và cũng cần một người bên cạnh để sẻ chia.

Bố tôi đã sống một mình gần chục năm. Có lẽ sau từng ấy thời gian, ông cũng xứng đáng có cơ hội tìm một người cùng mình đi tiếp những năm tháng còn lại.Tôi không biết câu chuyện của bố và bà Tâm sau này sẽ đi đến đâu. Nhưng tôi biết, chỉ cần hai người thật lòng và cảm thấy bình yên khi ở cạnh nhau thì đó đã là một điều đáng quý.

Dù ở tuổi nào, con người vẫn luôn cần một người để yêu thương, sẻ chia và hỏi han mỗi ngày. Có lẽ, hạnh phúc đôi khi chẳng cần điều gì lớn lao, chỉ là bên cạnh mình có một người khiến lòng mình cảm thấy an yên, vậy là đủ.

Tâm sự của độc giả!