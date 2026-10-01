Bố chồng giao cơ nghiệp cả chục tỷ cho chồng tôi quản lý, chỉ thời gian ngắn sau anh đã gầy rộc đi, lý do đắng đót không tưởng

Từ ngày được bố giao quyền, chồng tôi thay đổi hẳn.

Nhà chồng tôi có một xưởng sản xuất trị giá cả chục tỷ, làm ăn khá tốt. Trước đây, bố chồng tôi là người trực tiếp quản lý xưởng nên mọi việc đều có nề nếp. Chồng tôi khi ấy tuy không phải người quá chăm chỉ nhưng vẫn chịu khó làm việc, đốc thúc công nhân, kiểm tra hàng hóa, có khi còn xắn tay áo làm những việc chẳng khác gì một người thợ bình thường. Bố chồng trả lương cho anh mỗi tháng từ 20 đến 30 triệu đồng, tùy khối lượng công việc. Tôi từng nghĩ nếu sau này được giao lại xưởng, chồng mình sẽ càng có trách nhiệm hơn.

Vậy mà mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại.

Khoảng một năm trước, thấy tuổi cao, bố chồng quyết định giao lại toàn bộ việc làm ăn, buôn bán cho chồng tôi xử lý. Ông vẫn ở nhà, thỉnh thoảng mới ghé qua xưởng, phần lớn công việc từ nhập nguyên liệu, quản lý nhân viên đến kiểm tra tiến độ đều do vợ chồng tôi đảm nhận. Tôi vốn không ngại vất vả, nghĩ hai người cùng cố gắng thì chẳng mấy chốc sẽ quen việc, thậm chí còn có thể phát triển xưởng tốt hơn trước.

Nhưng từ ngày được bố giao quyền, chồng tôi thay đổi hẳn. Anh không còn đến xưởng đều đặn như trước, cũng chẳng mấy khi hỏi han công nhân làm việc đến đâu. Sáng ngủ dậy, anh cầm điện thoại nằm dài trên giường, ăn uống xong lại ngồi trước máy tính chơi game. Có hôm tôi tất bật ở xưởng từ sáng đến tối, về nhà vẫn thấy anh đang say sưa trong thế giới riêng của mình.

Ảnh minh họa

Những cuộc gặp khách hàng quan trọng, những hợp đồng lớn hoặc việc gì thực sự cần người đứng đầu xuất hiện, anh mới chịu ra ngoài. Còn những chuyện thường ngày như nhân viên xin nghỉ, hàng giao chậm, máy móc trục trặc hay khách phàn nàn, tất cả đều đổ lên đầu tôi. Ban đầu, tôi cố gắng làm thay vì nghĩ chồng đang cần thời gian thích nghi với vai trò mới. Nhưng hết tháng này sang tháng khác, tôi chẳng thấy anh có ý định quay lại với công việc.

Điều khiến tôi lo nhất là sức khỏe của chồng. Trước đây anh khá đầy đặn, da dẻ hồng hào, vậy mà gần đây gầy đi trông thấy. Anh thường thức khuya chơi game, sáng dậy muộn, bữa ăn cũng thất thường. Tôi nhiều lần nhắc anh đi khám, vận động và ngủ nghỉ điều độ, nhưng anh chỉ nói mình không có bệnh, bảo tôi đừng làm quá lên.

Tôi cũng đã thử khuyên anh nên đến xưởng thường xuyên hơn. Tôi nói công nhân nhìn vào người quản lý để làm việc, nếu anh cứ vắng mặt thì lâu dần mọi người sẽ mất đi sự nghiêm túc. Chồng tôi nghe xong chỉ ậm ừ, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu, bảo tôi cứ quản lý tốt công việc của mình, những chuyện còn lại anh tự biết cách sắp xếp.

Tôi không hiểu anh đang nghĩ gì. Có phải vì xưởng làm ăn tốt, tiền bạc vẫn đều đặn sinh ra nên anh không còn cảm thấy cần phải cố gắng? Hay vì từ nhỏ đã quen có bố đứng phía sau, giờ được giao quyền rồi lại không biết phải làm gì với cuộc sống của mình? Tôi càng lo, anh càng né tránh. Nhiều lúc nhìn chồng ngồi hàng giờ chăm chú trước màn hình máy tính, tôi vừa thương vừa bất lực.

Tôi chỉ mong chồng hiểu rằng được thừa hưởng một cơ nghiệp là may mắn, nhưng giữ được nó lại là trách nhiệm. Tiền bạc có thể giúp một người sống thoải mái hơn, nhưng nếu vì thế mà đánh mất ý chí, sức khỏe và cả sự chủ động trong cuộc sống thì đến lúc nào đó, hậu quả sẽ rất khó lương.