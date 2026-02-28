Bộ Chính trị chỉ định ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai .

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Thanh tra Chính phủ, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Dương Quốc Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (bên trái) - giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lào Cai có tân Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ông Trịnh Việt Hùng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai trong thời gian công tác tại địa phương, góp phần giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lào Cai.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tuấn Vũ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm trong công tác thanh tra, pháp chế, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ông Dương Quốc Huy và tin tưởng tân Bí thư Tỉnh ủy sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy trí tuệ, truyền thống đoàn kết, lãnh đạo tỉnh Lào Cai phát triển lên tầm cao mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy bày tỏ cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tin tưởng giao nhiệm vụ. Ông Dương Quốc Huy cảm ơn Thanh tra Chính phủ đã tạo điều kiện cho có môi trường thuận lợi trong công tác và trưởng thành; cảm ơn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ủng hộ, đón nhận, tạo điều kiện giúp ông thuận lợi trên cương vị mới.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tuấn Vũ.

Ông Dương Quốc Huy sinh năm 1974, quê xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên. Ông Dương Quốc Huy có học vị Thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Dương Quốc Huy từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; Tổng biên tập Tạp chí Thanh tra; Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ ; Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I), Thanh tra Chính phủ. Từ tháng 7/2023, ông Dương Quốc Huy giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: Tuấn Vũ.

Ông Dương Quốc Huy được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2021, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2025.

Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, ông Dương Quốc Huy được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.