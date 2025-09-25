Bộ binh Ukraine"kể chuyện" 22 ngày trong chiến hào, Nga hóa giải bằng vũ khí tàn phá thể chất, kiệt quệ tinh thần

Ukraine phản công ở Sumy

Người lính bộ binh Ukraine đã trải qua 22 ngày trong một chiến hào.

"Pháo kích liên tục. Máy bay không người lái bay trên đầu", người lính bộ binh mật danh Knyaz kể lại.

Lính Ukraine đã phải chạy trốn dưới những hàng cây, đào hang và ngủ ở đó, người lính này cho hay.

Sau một tháng chiến đấu, đơn vị của Knyaz đã giải phóng ngôi làng, vốn chỉ rộng vài con phố, ở vùng đông bắc Sumy, New York Times đưa tin.

Ngôi làng Kindrativka là một trong hai ngôi làng mà Ukraine đã giành lại được trong khu vực vào mùa hè này, và lực lượng của họ hiện đang tiến gần đến các ngôi làng khác, những thành quả khiêm tốn nhưng lại rất quan trọng đối với Kiev.

Cuộc phản công thành công của Ukraine tại Sumy, giáp biên giới với Nga, là một bước ngoặt hiếm hoi trên chiến trường. Kể từ tháng 5, Nga đã chiếm được từ 170 - 215 dặm vuông lãnh thổ mỗi tháng. Các chỉ huy Ukraine nhấn mạnh rằng họ liên tục bị Nga áp đảo về quân số và hỏa lực.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết, tiến độ của Moscow ở Sumy đã bị đình trệ.

Bước tiến của Ukraine ở Sumy dựa trên các chiến thuật quen thuộc như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái liên tục và các cuộc tấn công bộ binh theo nhóm nhỏ.

Những thành quả này có giá trị hơn vì chúng có thể làm suy yếu thế đàm phán của Nga.

Chiến thuật của Ukraine

"Trong hai năm qua, họ luôn chiếm ưu thế về quân số", Trung úy Anvar, chỉ huy tiểu đoàn 225, nói.

Quyền kiểm soát khu vực Kursk của Ukraine đã sụp đổ vào mùa xuân năm nay, sau nhiều tháng Nga tấn công với sự hậu thuẫn của quân đội Triều Tiên. Lực lượng Nga đã đẩy lùi quân đội Kiev trở lại Sumy và sau đó tràn vào khu vực. Đến giữa tháng 6, họ chỉ còn cách thủ phủ khu vực, cũng tên là Sumy, nơi sinh sống của khoảng 250.000 người, chưa đầy chục dặm.

Trung đoàn của Trung úy Anvar đã được điều động khẩn cấp đến khu vực này để ngăn chặn bước tiến của Nga. Ông cho biết đơn vị của ông đã sử dụng cùng chiến thuật mà Moscow đã sử dụng để đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk.

Đầu tiên, họ tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái liên tục vào đường sá và phương tiện giao thông nhằm cắt đứt đường tiếp tế của Nga. Sau đó, khi đổi thủ đã kiệt sức, ông nói, bộ binh tấn công.

Những người lính thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 của Ukraine đang xem hình ảnh từ chuyến bay trinh sát bằng UAV. Ảnh: NYT

Những cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn từng là dấu ấn của giai đoạn đầu chiến tranh đã không còn nữa. Chúng đã trở nên bất khả thi do sự giám sát và tấn công liên tục của máy bay không người lái. Trung tá Ihor, một tiểu đoàn trưởng thuộc Lữ đoàn Tấn công Đường không 80 của Ukraine, cho biết binh lính giờ đây di chuyển "thận trọng và lặng lẽ", đào một hầm trú ẩn nhỏ, tấn công, rồi lại di chuyển. Lương thực và nước uống được cung cấp bằng máy bay không người lái thả dù.

Những người lính cho biết sự sống còn trên chiến trường, nơi bất kỳ chuyển động nào cũng bị máy bay không người lái phát hiện, phụ thuộc vào việc đào hố cá nhân và nằm im. "Đào càng sâu, càng an toàn," Trung sĩ Palma nói.

Nga có vũ khí tàn phá thể chất, kiệt quệ tinh thần

Nhưng liệu Ukraine có đủ năng lực quân sự để đạt được mục tiêu đó và ngăn chặn bất kỳ kế hoạch trao đổi đất đai nào hay không vẫn còn chưa chắc chắn.

Nhưng người Nga vẫn giữ một lợi thế lớn: bom dẫn đường mang theo hàng trăm pound thuốc nổ. Moscow sử dụng chúng để phá hủy hệ thống phòng thủ trước một cuộc tấn công và đè bẹp các cuộc tấn công của Ukraine trước khi chúng có thể giành được chiến thắng.

"Ngay cả khi ngồi trong chiến hào hay hầm trú ẩn với nhiều lớp gia cố - khi bom dẫn đường rơi trúng, nó cũng thật khủng khiếp," Trung tá Ihor nói. "Nó không chỉ tàn phá về thể chất mà còn làm kiệt quệ tinh thần".