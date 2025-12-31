Bỏ bản tin Chuyển động 24h trưa từ ngày 1/1/2026

Mới đây, trong bản tin trưa ngày 31/12/2025 của Chuyển động 24h, biên tập viên Ngọc Anh đã “mượn sóng”, thông báo về sự thay đổi trong khung giờ phát sóng sắp tới. Theo đó, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà chương trình Chuyển động 24h phát sóng vào khung giờ buổi trưa 11h15. Từ ngày 1/1/2026, chương trình sẽ chỉ phát sóng duy nhất một khung giờ mới là 17h30 hàng ngày trên VTV1.

Suốt hơn 11 năm qua, nhiều người xem đã có cảm giác quen thuộc, gắn bó như một thói quen, bật tivi vào 2 khung giờ 11h15 và 18h30 để theo dõi “điểm hẹn” tin tức.

Chính vì vậy, thông báo khung giờ phát sóng mới của Chuyển động 24h khiến không ít khán giả có phần hoài niệm, tiếc nuối.

“Đây là một sự thay đổi mới và cũng thật biết ơn khi dù bây giờ có rất nhiều sự lựa chọn khác để cập nhật tin tức hàng ngày, nhưng quý vị vẫn chọn đồng hành cùng Chuyển động 24h”, BTV Ngọc Anh bày tỏ trên sóng truyền hình.

Bên cạnh đó, rất nhiều những bình luận từ khán giả cũng đã gửi đến cho chương trình, thể hiện sự yêu mến, tình cảm và cả những kỳ vọng đổi mới khi Chuyển động 24h xuất hiện trong khung giờ mới.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đúng là thành thói quen rồi, cứ bật tivi lên là phải mở Chuyển động 24h luôn. Nếu qua rồi thì cũng mở tua lại để xem các thông tin được điểm trong ngày”.

- “Khung giờ buổi trưa thì mình chỉ hay xem được vào cuối tuần nhưng bố mẹ mình thì gần như không bỏ sót ngày nào. Chắc sau hôm nay cũng sẽ có phần tiếc nuối vì phải thay đổi thói quen đây”.

- “Giờ phát sóng mới có vẻ hơi sớm với bữa cơm của các gia đình. Nên chắc mình sẽ chủ yếu về nhà và theo dõi lại hoặc tìm kiếm trên MXH của Chuyển động 24h”.

- “Nhanh quá đã hơn 1 thập kỷ rồi. Cái gì cũng cần có sự thay đổi và mới mẻ hơn, kỳ vọng vào Chuyển động 24h trong năm 2026”.

- “Dù sao thì nghe ngày cuối cùng phát sóng khung giờ cũ cũng thấy buồn man mác. Hy vọng năm 2026 sẽ được thấy một phiên bản thật mới của Chuyển động 24h”.

Chuyển động 24h là chương trình tin tức của Đài Truyền hình Việt Nam, được đầu tư kỹ càng từ quy mô, kỹ thuật đến nội dung, hình thức thể hiện. Năm 2014, chương Chuyển động 24h chính thức lên sóng, thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả.

Bên cạnh những tin tức được thực hiện trực tiếp cũng như những sự kiện nóng hổi của toàn cầu, Chuyển động 24h sử dụng nhiều công nghệ hiện đại, kết giữa trường quay thật và ảo, công nghệ 3D, đồ hoạ tiên tiến,... Qua mỗi năm, cách thức phản ánh sự kiện, cung cấp thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội cũng được đội ngũ liên tục làm mới, cập nhật và bắt trend từng giờ.