"Bộ ảnh" mới lạ, hot girl khiến CĐM ngỡ ngàng khi "lột xác" qua bộ ảnh thiên nhiên rừng núi

Không còn hình ảnh nàng thơ thường thấy trên mạng xã hội, hot girl này bất ngờ "đổi gió" với bộ ảnh giữa thiên nhiên rừng núi.

Hot girl xinh đẹp khiến CĐM "choáng"

Thư Lê là một hot girl quen mặt trên mạng xã hội, sở hữu lượng người theo dõi khá ấn tượng. Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường, các chuyến đi chơi hay bộ ảnh thời trang được đầu tư chỉn chu.

Điểm khiến Thư Lê ghi dấu ấn trong mắt người xem chính là phong cách khá đa dạng. Có thời điểm, cô xuất hiện với hình tượng nhẹ nhàng, nữ tính như một nàng thơ. Những bộ váy thanh lịch, cách trang điểm tinh tế cùng mái tóc dài giúp người đẹp xây dựng hình ảnh dịu dàng nhưng không kém phần sang chảnh.

Bên cạnh đó, thần thái cũng là một trong những yếu tố giúp Thư Lê nổi bật. Cô thường lựa chọn cách tạo dáng khá tự tin, ánh mắt sắc sảo và biểu cảm có phần kiêu kỳ. Chính sự kết hợp giữa nhan sắc, phong cách thời trang và khí chất khiến mỗi lần xuất hiện, cô nàng đều dễ dàng thu hút sự chú ý.

Thế nhưng, ít ai biết rằng khi thoát khỏi hình ảnh nàng thơ quen thuộc, Thư Lê phiên bản quyến rũ cũng rất "ra gì và này nọ".

Mới đây, cô nàng tiếp tục khiến dân mạng bất ngờ khi "xả" loạt ảnh được thực hiện giữa một khu vực rừng núi xanh mát. Không gian thiên nhiên hoàn toàn khác với những bối cảnh sang trọng mà Thư Lê thường lựa chọn, qua đó tạo nên một diện mạo mới mẻ cho hot girl.

Bộ ảnh thiên nhiên khoe vóc dáng quyến rũ

Trong loạt ảnh mới, Thư Lê lựa chọn trang phục một mảnh với gam màu be, thiết kế ôm dáng và khá nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên. Người đẹp tạo dáng bên dòng suối, xung quanh là cây cối xanh um cùng những tầng thác nhỏ đổ xuống giữa các tảng đá.

Không cần bối cảnh cầu kỳ hay ánh đèn studio, khung cảnh rừng núi lại vô tình trở thành phông nền hoàn hảo để nhan sắc của Thư Lê nổi bật. Màu xanh của cây cối, dòng nước trong veo và ánh sáng tự nhiên tạo nên cảm giác vừa hoang sơ vừa có chất thời trang.

Đáng chú ý, trong một số khoảnh khắc, cô nàng ngồi hoặc nằm bên dòng nước, tận dụng những tảng đá và thác nhỏ để tạo dáng. Ở những bức ảnh khác, Thư Lê đứng giữa dòng suối, mái tóc dài buông tự nhiên, ánh mắt hướng về phía máy ảnh. Cách tạo dáng không quá cầu kỳ nhưng vẫn thể hiện rõ sự tự tin trước ống kính.

Điểm nổi bật của bộ ảnh còn nằm ở sự tương phản giữa nhân vật và không gian. Một bên là vẻ đẹp xanh mướt, có phần hoang dã của núi rừng; một bên là hình ảnh Thư Lê với phong cách quyến rũ, chỉn chu. Sự đối lập này khiến loạt ảnh có cảm giác khác hẳn những bộ ảnh thời trang thông thường.

Qua những khung hình được chia sẻ, có thể thấy hot girl sở hữu vóc dáng cân đối cùng đường cong nổi bật. Trang phục ôm sát càng làm tôn lên lợi thế hình thể, trong khi biểu cảm tự tin giúp tổng thể không bị đơn điệu.

Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc và thần thái của cô nàng, đồng thời bất ngờ trước màn "lột xác" đầy táo bạo. Có thể thấy, Thư Lê đã tiếp tục chứng minh sức hút của mình khi có thể biến hóa linh hoạt giữa nhiều phong cách. Từ nàng thơ nhẹ nhàng, tiểu thư sang chảnh cho tới hình tượng quyến rũ giữa thiên nhiên, hot girl đều biết cách tạo dấu ấn riêng.