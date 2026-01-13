Bộ ảnh đi chơi Paris của ông chú trung niên viral toàn cầu: Cả năm marketing của du lịch Pháp “thua đau” dưới 1 chiếc điện thoại

Kinh đô ánh sáng Paris vốn hiện lên trong tâm trí mọi người qua những bộ phim lãng mạn, những tấm bưu thiếp lung linh hay những bức ảnh ngập tràn filter của các influencer. Thế nhưng, tất cả những ảo mộng đó vừa bị đánh tan bởi bộ ảnh của một du khách lớn tuổi đến từ Hà Nam, Trung Quốc. Không góc máy nghệ thuật, không chỉnh sửa hậu kỳ, bộ ảnh "Paris nguyên bản" này đang trở thành tâm điểm bàn tán của mạng xã hội toàn cầu.

Cộng đồng mạng hài hước gọi ông là "người cha nghiêm khắc nhất mà ngành du lịch Pháp từng đối mặt". Dưới ống kính của ông, tháp Eiffel lừng lẫy mất đi vẻ rực rỡ thường thấy, thay vào đó là cấu trúc kim loại loang lổ với những vết gỉ sét và dấu vết bảo trì lộ rõ, khiến người xem liên tưởng đến một "cột điện cao thế ven đường".

Những bức ảnh check in mờ nhòe, đậm chất "người già"

Ngay cả dòng sông Seine thơ mộng cũng không thoát khỏi số phận khi hiện lên với màu nước đục ngầu và khung cảnh tiêu điều của mùa đông, bị ví von chẳng khác gì "con mương đầu làng".

Gương mặt bình thản của người đàn ông cũng khiến mọi người thấy hài hước

Sông Seine thơ mộng

Sức hút của bộ ảnh nằm ở chính sự chân thực đến mức trần trụi. Trong nhiều thập kỷ, thế giới đã bị bao vây bởi một "huyền thoại lãng mạn" về Paris, nơi mà mọi ngóc ngách đều phải hoàn hảo. Việc “ông chú Trung Quốc” chụp ảnh bằng góc nhìn của một du khách bình thường, không dùng thiết bị đắt tiền, đã vô tình giải mã ảo tưởng đó, kéo Paris trở lại với thực tế. Nhiều người đùa rằng bộ ảnh này có tác dụng "chữa lành" tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) ngay tức khắc, vì nó cho thấy một Paris không hề lung linh như trên quảng cáo.

Trước sự nổi tiếng bất ngờ, người đàn ông Hà Nam chỉ đưa ra một lời giải thích vô cùng giản dị. Ông cho biết bản thân không hề biết chỉnh sửa ảnh, và hôm đó trời lại mưa nên bác cứ thế bấm máy bằng điện thoại để ghi lại những gì mình thấy.

Dù bộ ảnh gây ra nhiều tranh cãi và những bình luận hài hước, ông vẫn khẳng định một cách chân thành rằng: "Thực tế Paris rất đẹp". Có lẽ, với ông, cái đẹp thực sự không nằm ở những bộ lọc màu mè, mà nằm ở sự hiện diện sống động của đời thực, dù đó là một ngày mưa xám xịt hay những vết thời gian trên những công trình cổ kính.