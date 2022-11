Bộ ảnh cưới chụp ở 11 huyện của tỉnh An Giang trong 3 ngày liên tục

Cô dâu chú rể chịu chơi chụp ảnh cưới 3 ngày

Bộ ảnh cưới đặc biệt của cặp cô dâu, chú rể Trinh và Hiền tại An Giang nhận về không ít lời khen. Nếu như bình thường người ta chụp hình ở 1-2 địa điểm thì cô dâu chú rể này đã có đến 11 địa điểm chụp ảnh cưới trải dài trên 11 huyện thị của tỉnh An Giang. Người thực hiện bộ ảnh là nhiếp ảnh gia Vương Đình Khang, 34 tuổi, hiện là thợ ảnh chuyên nghiệp tại An Giang.

Một concept trong bộ ảnh của cặp đôi.

Dù đã có 10 năm làm nghề song bộ hình cưới của cô dâu Trinh và chú rể Hiền vẫn để lại cho Khang những ấn tượng sâu sắc về độ chịu chi và ý tưởng đặc biệt của cặp đôi.

Khang kể: “ Bộ ảnh của cô dâu, chú rể này có tên The Journey Of Love (Chuyến du hành của tình yêu). Ý tưởng ban đầu do cô dâu nghĩ ra, mình cũng bất ngờ vì nghĩ đến chuyện đi xe qua 11 huyện thị khắp đất An Giang nó mênh mông lắm.

Cô dâu nói rằng vì yêu quê hương nên muốn chụp hết cảnh đẹp quê nhà. Bởi vậy, hai chị em ngồi vạch ra lịch trình, danh sách cảnh cần chụp. Thời gian hoàn thành bộ ảnh là 3 ngày, ngày nào cũng đi từ sáng đến tối, ngắm hết thắng cảnh, ăn hết đặc sản luôn”.

Mỗi huyện họ sẽ thực hiện ảnh cưới ở những địa điểm nổi tiếng.

Trong những tấm hình, cô dâu, chú rể có những concept khác nhau cho hợp với khung hình. Theo Khang, 11 huyện thị xuất hiện trong bộ ảnh cưới gồm huyện Long Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu, Phú Tân, An Phú, Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, Châu Phú, Tịnh Biên và Tri Tôn. Với mỗi vùng, họ lại tìm địa điểm đặc sắc nhất ở đó rồi lên concept và bắt đầu chụp.

Khang kể: “Trong 11 concept, mình thích nhất là cảnh ở Búng Bình Thiên (An Phú - An Giang). Lần đầu tới đó mình rất thích vì cảnh quan hoang sơ và dân dã đậm chất miền Tây sông nước. Ở miền Tây ít có hồ mà toàn là sông nhưng hồ này rất rộng, xung quanh là nhà tranh vách lá, cây cối xanh um. Trên hồ còn có vài chiếc ghe bà con đi thả lưới bắt cá, mò cua ốc. Ở đó cảnh sắc đẹp và cô dâu chú rể cũng phiêu nên đã cho ra đời những tấm hình tuyệt vời, nhiều kỷ niệm”.

Hành trình chụp hình qua 11 huyện trong suốt 3 ngày đương nhiên cũng có những mệt mỏi do cô dâu chú rể phải di chuyển nhiều. Họ cũng gặp phải khoảnh khắc lúng túng khi chụp ở nhà thờ Hồi Giáo ở huyện Tân Châu. Vì không biết chuyện vào khuôn viên thánh đường phải bỏ giày nên cả nhóm đã bị nhắc nhở, cô dâu buộc phải mặc váy cưới, đi chân không.

“Có cảnh trong vườn sơ ri dùng nước suối thay rượu để lên hình mà cô dâu uống xong vỗ đùi đen đét như thật. Lúc đó cô chủ vườn nhìn thấy còn thắc mắc con gái mà nhậu dữ vậy khiến ai cũng bật cười. Giờ nhớ lại hành trình ấy khiến mình cảm thấy tuy mệt nhưng thật sự quá vui”, Đình Khang chia sẻ thêm.

Cô dâu chú rể "biến hóa" trong nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Chụp ảnh cưới kết hợp du lịch là trào lưu đang được lựa chọn

Trong số 11 concept chụp hình, nhiều người ấn tượng với tạo hình cô tiểu thư và doctor theo phong cách miền Tây xưa cũ.

Khang chia sẻ: “Cảnh đó được chụp trong khu du lịch Vạn Hương Mai - Châu Đốc. Ở đây nổi tiếng là căn nhà xây theo kiểu xưa, làm theo kiến trúc cung đình. Cô dâu chú rể hóa thân thành nàng tiểu thư và chàng bác sĩ, diễn như thật. Với tạo hình này thì cả hai anh chị đều rất hợp và để lại nhiều ấn tượng”.

Việc chuẩn bị cho một đám cưới thật sự tốn rất nhiều tâm sức cũng như công sức của cô dâu chú rể. Với bộ ảnh cưới này, chắc hẳn người ta cũng hiểu được hai nhân vật chính đã dồn nhiều tâm huyết ra sao. Đương nhiên kết quả cuối cùng cũng khiến họ rất hài lòng.

Đình Khang chia sẻ: “ Tổng chi phí cho album này cũng khá là tốn kém. Mỗi chi phí chụp, rửa hình, in album đã hơn 30 triệu. Chưa kể cùng với đó là makeup, trang phục, đi lại, ăn uống ngủ nghỉ. Thật ra mình nghĩ có nhiều bạn rất chịu chi cho album cưới, có khi lên đến cả trăm hay vài trăm triệu. Tuy nhiên, để đi hết huyện thị quê hương như chị Trinh, anh Hiền thì phải yêu quê lắm mới có thể làm được. Nhưng An Giang đẹp tuyệt vời mà, những tấm hình cũng là minh chứng rõ nét nhất rồi”.

Cả hai đã có bộ hình cưới ưng ý.

Những năm gần đây, xu hướng chụp hình cưới không bó buộc đơn giản trong studio dần dần nở rộ. Các cô dâu chú rể thoải mái nghĩ ra concept với đủ những cảm hứng nghệ thuật khác nhau. Theo Đình Khang, xu hướng chụp hình cưới theo phong cách du lịch, trải nghiệm cũng đang được nhiều người lựa chọn.

“Các cô dâu chú rể bây giờ rất sáng tạo và cũng có nhiều ý tưởng táo bạo. Lúc gặp mặt các nhiếp ảnh gia, họ hoàn toàn có thể thoải mái chia sẻ về mong muốn cho bộ ảnh, lên ý tưởng luôn cho concept chụp hình.

Việc chụp ảnh ở nhiều địa điểm coi như kết hợp du lịch với hình cưới cũng có nhiều dù quá trình chuẩn bị cho nó vất vả và đương nhiên chi phí tốn kém. Ví dụ như bộ ảnh ở 11 huyện thị của An Giang, mỗi việc chuẩn bị 11 bộ đồ khác nhau hợp với từng concept là đã kỳ công rồi. Bên cạnh đó còn có sức khỏe của cô dâu chú rể và những kế hoạch đi kèm.

Bởi vậy mình nghĩ chuyện chụp hình cưới kết hợp với đi chơi cũng là một xu hướng mới song “chịu chơi” như chị Trinh, anh Hiền thì cũng lâu nữa mới gặp lại”, Đình Khang chia sẻ thêm.

Một bộ ảnh cưới độc lạ và tốn nhiều công sức chắc hẳn hiệu quả cũng thật sự đậm nét. Nếu muốn thực hiện ảnh cưới theo phong cách "du hí" như thế này, các bạn có thể tham khảo cặp đôi cô dâu chú rể này nhé!