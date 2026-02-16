Bỏ 99.000 đồng để uống cốc trà cúc tắc muối của Starbucks, có thật sự "tiếc tiền" như lời đồn?

Vừa mới đây, Starbucks đã ra mắt món đồ uống mới với tên gọi Iced Shaken Chamomile Tea with Salted Calamansi, hay còn được gọi thân thuộc hơn là trà cúc tắc muối. Ngay lập tức, cái tên này đã thu hút sự chú ý của dân tình, đặc biệt là khi mức giá lên tới 99.000 đồng cho một ly size lớn.

Một bên tò mò vì sự kết hợp nghe khá lạ tai, một bên lại bán tín bán nghi: "Trà cúc tắc mà 99.000 đồng thì có đáng không?". Vậy thì hôm nay, hãy cùng Có Như Lời Đồn thử xem thực tế món này ra sao nhé!

Video: Thử trà cúc tắc muối của Starbucks

Hình thức: Nhẹ nhàng, không quá nổi bật

Nhìn tổng thể, ly trà cúc tắc muối có màu vàng nhạt đặc trưng của trà hoa cúc. Ở phía dưới đáy ly là phần sốt tắc muối đậm màu hơn một chút, tạo hiệu ứng phân tầng nhẹ nhàng. Khi lắc đều lên, phần sốt hòa quyện vào trà, tạo nên sắc vàng tươi sáng hơn.

So với nhiều món đồ uống theo mùa từng gây "bão" visual của Starbucks, ly trà này không quá nổi bật. Không có lớp foam dày hay topping bắt mắt, cũng không phải kiểu đồ uống nhìn là thấy "wow". Tuy nhiên, xét trên mặt bằng chung các dòng trà thanh mát, hình thức như vậy được đánh giá là ổn, gọn gàng, tinh tế đúng chất thương hiệu.

Hương vị: Quen mà lạ, dễ uống nhưng chưa "bùng nổ"

Theo cảm nhận của Có Như Lời Đồn, ngụm đầu tiên mang lại vị dịu nhẹ của hoa cúc, không quá nồng mà thanh thoát, dễ chịu. Ngay sau đó là chút chua thơm đặc trưng của tắc (quất), tạo cảm giác tươi mát khá rõ rệt. Phần sốt tắc muối góp thêm chút mặn mà ở hậu vị, giúp tổng thể không bị quá ngọt hay quá chua.

Điểm cộng lớn nhất của ly trà này là sự cân bằng. Các tầng vị hòa quyện khá ổn, không bị gắt. Uống xong ngụm đầu sẽ có cảm giác thanh mát, hợp với những ngày nóng hoặc khi muốn đổi vị sau nhiều ngày uống cà phê.

Tuy nhiên, để nói là "wow" hay quá đột phá thì có lẽ chưa tới. Hương vị vừa có chút quen vì trà cúc tắc vốn không xa lạ với người Việt, vừa có chút lạ nhờ phần sốt tắc muối được điều chỉnh theo phong cách riêng của Starbucks. Cảm giác là một phiên bản nâng cấp, chỉn chu hơn so với ly trà cúc tắc thông thường, nhưng không phải kiểu uống một lần là "ghiền" ngay.

Giá cả: 99.000 đồng - có thật sự "tiếc tiền" như lời đồn?

Nếu như hương vị được đánh giá là khá ổn thì mức giá lại là yếu tố gây tranh cãi nhất.

Với 99.000 đồng cho một ly size lớn, quả thật Có Như Lời Đồn phải cân nhắc. Bởi lẽ, trà cúc tắc vốn là món đồ uống quen thuộc, dễ tìm ở nhiều quán vỉa hè với mức giá chỉ khoảng 15.000 - 20.000 đồng, thậm chí có nơi còn rẻ hơn. Sự chênh lệch này khiến không ít người đặt câu hỏi: liệu trải nghiệm tại Starbucks có đủ khác biệt để xứng đáng với mức giá cao gấp nhiều lần?

Ở góc độ thương hiệu, mức giá này không quá bất ngờ nếu so với các sản phẩm khác của Starbucks. Bạn không chỉ trả tiền cho sản phẩm mà còn cho không gian, dịch vụ và trải nghiệm tổng thể. Tuy nhiên, nếu xét riêng trên phương diện "giá trị vị giác", thì 99.000 đồng cho một ly trà vẫn là con số khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Trà cúc tắc muối của Starbucks là một món đồ uống khá ổn: dễ uống, cân bằng vị, có điểm nhấn riêng nhưng không quá bùng nổ. Có thể thử một lần cho biết, đặc biệt nếu bạn tò mò hoặc là fan trung thành của thương hiệu.

Còn để uống lại nhiều lần? Điều đó có lẽ tùy gu mỗi người. Nếu bạn thực sự yêu thích trà cúc tắc và không quá "mặn mà" với việc chi gần 100.000 đồng cho một ly trà, thì nên cân nhắc kỹ để tránh cảm giác hụt hẫng.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!