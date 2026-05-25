Bộ 3 lập hệ sinh thái chiếm đoạt 90 tỷ đồng của người góp vốn, sản xuất nước ion kiềm

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, để xét xử các bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú tại xã Phú Cát, Hà Nội), Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, trú phường Đại Mỗ, Hà Nội), Trần Trí Trung (SN 1983, trú phường Tích Lương, Thái Nguyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2019, Sỹ Anh Tuyên thành lập, làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước CNA với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai.

Năm 2022, Sỹ Anh Tuyên đổi tên Công ty cổ phần nước CNA thành Công ty cổ phần nước GMT, vốn điều lệ 250 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, để lừa đảo, bị cáo Tuyên bàn bạc với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung đều là Phó Chủ tịch HĐQT trong việc xây dựng Công ty GMT hoạt động theo mô hình hệ sinh thái GMT.

Tuyên thành lập và giao cho Nguyễn Thị Hồng Nhung làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần GMT nước Vạn Xuân phụ trách về tài chính, quản lý thu, chi của toàn bộ hệ sinh thái.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung, Sỹ Anh Tuyên, Trần Trí Trung.

Trong khi, bị cáo Trần Trí Trung làm Giám đốc Chi nhánh Miền Nam, phụ trách kinh doanh và pháp lý, có trách nhiệm liên hệ để thành lập tất cả các công ty tham gia hệ sinh thái GMT.

Đến năm 2025, hệ sinh thái GMT đã lập 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn mà không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, không có doanh thu.

Viện Kiểm sát xác định, Tuyên đứng ra thuê nhân viên kế toán thực hiện các công việc như: nộp tờ khai thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân bản trắng; lập phiếu thu tiền, thống kê danh sách cá nhân nộp tiền. Nhóm được thuê làm theo chỉ đạo, không biết mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhằm lôi kéo người tham gia đầu tư, tạo sự tin tưởng để họ tham gia các lớp đào tạo, góp vốn, bị cáo Tuyên tự soạn thảo, xây dựng tài liệu về “Chương trình giải pháp kiến tạo về nước 104”, “Quy ước tổ chức kinh doanh nước”, trong đó thể hiện Công ty GMT và Tuyên đang điều hành, quản lý dòng vốn 40.000 tỷ đồng; là đơn vị tổ chức, lập kế hoạch, đào tạo các công ty thành viên trực thuộc làm kinh doanh sản phẩm nước từ Công ty GMT.

Tính từ năm 2022 - 2025, Công ty GMT dù không có chức năng đào tạo học viên, không có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng Tuyên, Nhung và Trung vẫn đưa thông tin gian dối GMT có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các công ty trong hệ sinh thái luôn ở mức cao.

Các thành viên khi tham gia vào hệ thống GMT sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng; các nhà đầu tư tham gia góp vốn sẽ nhận lợi nhuận cao theo tuần…

Bằng thủ đoạn trên, nhóm bị cáo đã lôi kéo 1.258 cá nhân tham gia các khóa học, hợp tác, góp vốn vào Công ty GMT để thành nhà thương mại, nhà sản xuất nước ion kiềm. Qua đó, chiếm đoạt số tiền gần 90 tỷ đồng.

Số tiền này, bị cáo Tuyên hưởng lợi 27,7 tỷ đồng, Nhung hơn 56 tỷ đồng; còn lại được chuyển vào tài khoản của một số giám đốc Chi nhánh Công ty GMT và được Tuyên cho giữ lại để chi trả các hoạt động thường xuyên.