Bố 3 con rủ vợ chơi pickleball, thuê hẳn HLV, đầu tư cho vợ "hết nước chấm", ra là gương mặt triệu view MXH

Hai năm trở lại đây, pickleball trở thành trào lưu được nhiều người yêu thích. Điều thú vị là ngày càng có nhiều cặp vợ chồng cùng rủ nhau ra sân , vừa tập luyện, vừa có thời gian gắn bó, giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc.

Trong số những người yêu thích pickleball, vợ chồng anh Tuấn Tự Do (tên thật là Nguyễn Mạnh Tuấn, founder của chuỗi Quán Nhậu Tự Do, chủ kênh TikTok Bố cu Mỡ với hơn 398 nghìn lượt yêu thích, hiện là bố 3 con), cũng là một người mê bộ môn thú vị này.

Sau một năm bận rộn không có thời gian chơi thể thao, và phải trải qua một ca mổ dây chằng vào tháng 3 vừa qua mới đây, anh Tuấn đã trở lại sân pickleball.

Không ngại đầu tư vợt chơi pickleball, một mình có hẳn 3 cây vợt, có cây trị giá 6,9 triệu mua từ năm ngoái

Ngay trong buổi tập đầu tiên sau thời gian dài vắng bóng, anh Tuấn khiến dân mạng "choáng" vì độ đầu tư của mình cho bộ môn này. Hiện anh sở hữu ba cây vợt, trong đó có cây vợt Gearbox Pro trị giá 6,9 triệu đồng mà anh mua từ năm ngoái, nay đã "nhường" lại cho vợ. Còn bản thân anh vừa đầu tư thêm cây vợt mới hãng Scorpeus giá 5 triệu đồng.

Trong clip tập cùng HLV pickleball của mình, anh Tuấn chia sẻ: "Khi mới chơi, mọi người nên tìm hiểu kỹ về độ dày và mỏng của vợt, mỗi loại có công năng khác nhau. Vợt 16 giúp cân bằng công – thủ nên người mới chơi nên chọn vợt 16, còn vợt mặt 14 mỏng hơn thì dễ bay, khó kiểm soát".

Lời khuyên tưởng đơn giản từ HLV cá nhân của anh Tuấn thực sự rất cần thiết cho những người mới chơi, bởi nhiều người thường mua vợt theo cảm tính, sở thích mà không hiểu rõ công năng của từng loại vợt.

Thuê cả HLV cá nhân để hướng dẫn cả vợ lẫn chồng, sẵn sàng tinh thần đấu giải

Điều đặc biệt là lần trở lại này không chỉ chơi một mình cùng bạn bè, mà còn anh Tuấn còn rủ vợ tham gia, hai vợ chồng cùng thuê HLV dạy sâu hơn về kỹ thuật chơi, cách khởi động chuyên nghiệp để tránh chấn thương, để chuẩn bị cho một giải đấu pickleball mà cả hai sẽ tham gia vào thời gian tới.

"Mọi người nhìn này, chồng dạy thì không nghe, mất tiền thuê HLV dạy cái nghe ngay. Nói chung là môn này vợ chồng chắc chắn không dạy được nhau" - anh Tuấn hài hước chia sẻ.

Không chỉ rủ vợ chơi cùng, anh Tuấn còn tặng luôn cây vợt Gearbox Pro trị giá 6,9 triệu đồng mà mình từng gắn bó cho vợ. Thậm chí còn hứa là thắng giải đấu sẽ đầu tư cho vợ cây vợt xịn sò hơn.

"Vợ tôi trước hay trêu tôi phát bóng toàn ra ngoài vì dùng lực mạnh quá. Nhưng giờ có học bài bản, phát có lực mà không ra ngoài nữa, điều đó mới quan trọng. Đánh đôi mà phát ra ngoài, vợ cười xấu hổ lắm " - anh Tuấn hài hước chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, hai vợ chồng anh Tuấn còn tham gia một giải pickleball để thử sức. Ngay trong ngày đầu tiên, cặp đôi đã giành chiến thắng, minh chứng cho tinh thần thể thao và những buổi tập luyện chăm chỉ cùng HLV.

Thị phi hay không là do mình, đừng đổ cho pickleball

Dù đôi khi bị đồn là "bộ môn thị phi" vì những "trái chiều" trên sân hay chuyện "vợ chồng dễ cãi nhau khi đánh đôi", nhưng với nhiều người, pickleball lại là cầu nối giúp hai người hiểu và đồng hành cùng nhau. Vừa vận động cải thiện sức khỏe, vừa chia sẻ đam mê, đó là lý do khiến bộ môn này dần trở thành lựa chọn yêu thích của các cặp vợ chồng hiện đại.

Trước lời đồn "pickleball khiến vợ chồng dễ rạn nứt" hay "bộ môn thị phi"..., anh Tuấn chia sẻ luôn: "Mọi người cứ bảo đây là bộ môn thị phi, nhưng nếu một khi đã có thì đóng cửa rồi vẫn thị phi như thường" . Và vợ chồng anh cũng khẳng định không hề có chuyện vợ chồng rạn nứt khi cùng chơi pickleball.

Anh Tuấn chia sẻ thêm, pickleball không chỉ giúp anh rèn luyện sức khỏe mà còn mang lại tinh thần vui vẻ, kết nối bạn bè: "Môn này dễ gây nghiện lắm. Càng chơi càng thấy vui, vừa vận động, vừa giao lưu. Tôi chỉ muốn nhiều người chơi hơn, vì thật sự chơi một mình buồn lắm".

Từ niềm đam mê thể thao, vợ chồng anh Tuấn Tự Do đã lan tỏa năng lượng tích cực, cho thấy pickleball không chỉ là bộ môn rèn luyện thể chất, mà còn là "chất keo" gắn kết tình cảm gia đình, bạn bè, thậm chí cả đối tác làm ăn.