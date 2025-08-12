Bỏ 20 tỷ mua biệt thự, 6 năm sau giá tăng hơn 40 tỷ, người đàn ông nhận ra: "Tài sản giá trị lớn chưa chắc đã đem lại cuộc sống tốt"

Dưới đây là tâm sự của ông T.N.M (ở Hà Nội):

Hơn 6 năm trước, để chuẩn bị cho cuộc sống nghỉ hưu, tôi quyết định bỏ gần 20 tỷ đồng mua một căn biệt thự rộng hơn 300m² ở vùng ven Hà Nội. Khi đó, tôi tin đây sẽ là chốn nghỉ dưỡng lý tưởng cho tuổi già: không gian rộng rãi, yên tĩnh, bao quanh là cây xanh. Sáu năm trôi qua, căn nhà nay được định giá khoảng 40 tỷ đồng. Nghe thì ai cũng bảo tôi "lời to", là quyết định hợp lý khi vừa có thêm tài sản, vừa có chỗ ở an nhàn. Nhưng thực tế, cuộc sống tại đây lại buồn tẻ và nhiều bất tiện hơn tôi nghĩ.

Khu biệt thự vắng người, hàng xóm thưa thớt, nhiều căn bỏ hoang. Buổi tối, cả khu yên ắng đến mức tôi cảm giác mình bị tách biệt. Môi trường sống trong lành, đường sá khang trang, nhưng xung quanh trồng nhiều cây nên muỗi rất nhiều, dù tôi phun thuốc thường xuyên. Tôi từng chăm chút vườn rau, cây ăn quả quanh nhà, nhưng có thời điểm đến kỳ phun thuốc dưỡng cây cho hàng cây dọc đường, khiến gia đình tôi không dám ăn sản phẩm do chính mình trồng vì lo ngại hóa chất. Nhất là mùa nồm, tầng 1 luôn ẩm ướt, khó chịu.

Chi phí vận hành biệt thự cũng không hề nhỏ: bảo trì, chăm sóc cảnh quan, điện nước… vẫn phải chi đều đặn dù phần lớn thời gian nhà để trống. Một số nhà có bể bơi còn phải bỏ thêm khoản không nhỏ để duy trì vận hành. Mật độ dân cư thấp khiến trẻ con trong nhà tới chơi cũng nhanh chán vì không có bạn bè.

(Ảnh minh họa)

Việc di chuyển vào trung tâm thành phố khá bất tiện, đường xa và hay tắc. Bạn bè tôi đa số ở nội thành, muốn gặp nhau uống cà phê cũng mất cả buổi. Khi đau ốm, gọi con cái về thì lâu, còn hàng xóm lại không quen ai để nhờ. Muốn đi khám bệnh, tôi phải dậy từ rất sớm để kịp vào nội thành. Có thời điểm, tôi đã phải vào ở nội thành cả tuần chỉ để thay đổi không khí.

Ở tuổi gần 70, sau những lần ốm và chứng kiến bạn bè giàu có nhưng ra đi bất ngờ khi chưa kịp tận hưởng cuộc sống, tôi mới hiểu: tài sản tăng giá chưa chắc đời sống đã tốt hơn. Dù căn nhà có tăng từ 20 lên 40 tỷ, nếu không tạo ra dòng tiền hoặc phục vụ tốt cho nhu cầu sống, phần "lãi" đó cũng chỉ nằm trên giấy. Nếu chưa có nhà, hãy phấn đấu để có một nơi an cư an toàn, tiện nghi, phù hợp nhu cầu. Còn nếu nhà chỉ tăng giá mà không bán, thì giá trị vẫn nằm yên ở đó.

Bất động sản thường tăng theo mặt bằng chung của thị trường và lạm phát. Nếu nhà mình tăng gấp đôi nhưng những căn khác cũng tăng tương tự, thì bán đi để mua chỗ khác vẫn phải bỏ ra số tiền tương đương, tức sức mua thực tế không đổi.

Và quan trọng, đừng coi việc để lại tài sản cho con là mục tiêu lớn nhất. Tiền bạc hay nhà cửa chỉ có ý nghĩa nếu phù hợp với lối sống và khả năng quản lý của thế hệ sau. Nếu con cái không biết cách sử dụng, khối tài sản ấy có thể trở thành gánh nặng, thậm chí khiến chúng mất động lực phấn đấu.

Một khối tài sản lớn không đảm bảo niềm vui nếu không phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ở tuổi xế chiều, tôi thấy mình muốn sống đơn giản trong một căn hộ chung cư vừa đủ, ấm cúng, dễ dọn dẹp, gần con cháu và bạn bè. Cuối cùng, điều đáng giá nhất không phải là căn nhà to hay khối tài sản lớn, mà là sự bình yên và tận hưởng trọn vẹn những năm tháng còn lại.



