Bỏ 15 triệu lót thảm xơ dừa để khách đạp xe cho êm, chồng thiếu gia của Quỳnh Lương khiến nhiều người ngao ngán

Sau khi công khai cuộc sống hôn nhân viên mãn, Quỳnh Lương và người bạn đời là "thiếu gia Trà Vinh" Nguyễn Tiến Phát liên tục trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng nhờ những khoảnh khắc đời thường đầy thú vị. Mới đây nhất, một đoạn clip ghi lại cảnh Tiến Phát tỉ mỉ chuẩn bị cho khu nghỉ dưỡng của mình đã dấy lên không ít những luồng ý kiến trái chiều. Theo những gì được chia sẻ, vị thiếu gia này đã quyết định đầu tư hàng trăm mét thảm xơ dừa để lót toàn bộ lối đi trong khuôn viên resort với mong muốn mang lại trải nghiệm êm ái, gần gũi nhất cho du khách mỗi khi đạp xe dạo quanh.

Loại thảm mà Tiến Phát lựa chọn vốn được dệt hoàn toàn từ sợi xơ dừa tự nhiên, một vật liệu không chỉ bền bỉ mà còn có khả năng phân hủy sinh học tốt, rất phù hợp với tinh thần sống xanh. Trong giới thiết kế cảnh quan, thảm xơ dừa thường được ưu tiên nhờ vẻ thẩm mỹ mộc mạc, giúp không gian giữ được nét hoang sơ nguyên bản. Không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp, loại vật liệu này còn có công dụng thực tế là chống trơn trượt, giữ ẩm cho đất bên dưới và ngăn chặn sự phát triển quá mức của cỏ dại trên lối đi.

Chồng của Quỳnh Lương mua 150m thảm xơ dừa để lót đường đi tại khu nghỉ dưỡng

Trong đoạn video ngắn, Tiến Phát không ngần ngại tiết lộ mức giá cho mỗi mét thảm là 100 nghìn đồng. Với tổng chiều dài lên tới 150m cho riêng khu vực đường dẫn, anh đã chi ra khoảng 15 triệu đồng chỉ để tạo nên một con đường mang phong cách "thuần tự nhiên". Con số này tuy không quá lớn đối với quy mô của một resort nghỉ dưỡng nhưng cách ứng dụng độc đáo của nó lại khiến nhiều người phải dừng lại suy ngẫm.

Tuy nhiên, ý tưởng dùng thảm xơ dừa để lót đường đạp xe lại tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều người am hiểu về vận động cho rằng bề mặt dệt thô của xơ dừa sẽ tạo ra lực cản rất lớn cho bánh xe, khiến việc di chuyển trở nên nặng nề và mất sức hơn hẳn so với đường bê tông hay đường đất phẳng thông thường.

Bên cạnh đó, vấn đề bảo trì khi đối mặt với thời tiết khắc nghiệt cũng là điều khiến nhiều người lo ngại. Thảm xơ dừa có đặc tính thấm hút nước rất mạnh, nên nếu gặp phải những cơn mưa kéo dài mà không có hệ thống thoát nước tối ưu, lối đi có thể trở nên sũng nước và rất lâu khô. Tình trạng ẩm mốc hay sự xuống cấp của sợi tự nhiên dưới tác động của nắng mưa cũng đòi hỏi chủ nhân phải có kế hoạch thay thế thường xuyên để giữ vững vẻ đẹp hoàn mỹ ban đầu. “Thảm này mưa xuống cái mệt xỉu”, “Mưa xuống cái thảm này ra chất lỏng màu nâu khó dọn cực” những người có kinh nghiệm đều cho rằng thảm này khó dọn.

Hình ảnh không gian resort sau khi lót thảm

Được biết, sau khi lót thảm xong, toàn bộ lối đi của resort mang đến cảm giác rất chữa lành và nhiều người cũng rất yêu thích thiết kế này của resort. Đặc biệt là khi khách hàng tìm đến đây là để chữa lành thì việc có thiết kế gần gũi với thiên nhiên cũng mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách lưu trú khi sử dụng dịch vụ. Dẫu có nhiều ý kiến khác nhau, tâm huyết của chồng Quỳnh Lương trong việc kiến tạo một "trạm sạc năng lượng" hoàn toàn tự nhiên vẫn là một nỗ lực đáng ghi nhận trong hành trình theo đuổi giá trị bền vững.