BMW X7 giảm giá kỷ lục 350 triệu đồng trong cuộc đua khốc liệt với Mercedes-Benz GLS tại Việt Nam

Đại lý đang chào ưu đãi, giảm giá BMW X7 với mức giảm 350 triệu đồng tiền mặt trừ thẳng vào giá bán. Giá sau ưu đãi còn 7,149 tỷ đồng. Giá niêm yết ban đầu là 7,499 tỷ đồng. Khách mua xe thời điểm này còn được tặng thêm gói bảo dưỡng 30.000 km và gói quyền lợi ưu tiên sử dụng dịch vụ riêng.

Đây là mức giảm giá mạnh tay nhất từ trước đến nay của BMW X7. Trước đó, từ tháng cuối năm 2019, mẫu xe này từng được giảm 200 triệu, còn 7,299 tỷ đồng. BMW X7 lần đầu ra mắt vào tháng 7/2019.

BMW X7 chính hãng tại Việt Nam là bản xDrive40i Pure Excellence. Phiên bản này thiên về sự sang trọng nên có thiết kế cản trước/sau nhẹ nhàng hơn bản M Sport. Bộ vành 7 chấu nan chữ Y kích thước 21 inch. Hệ thống đèn chiếu sáng Laser hiện đại hơn hẳn so với các mẫu SUV đàn em như X5 hay X3 (đèn LED).

Nội thất X7 có được những trang bị cao cấp như trên mẫu sedan 7-Series. Ghế và bệ tỳ tay bọc da Merino. Bảng điều khiển được điểm thêm các chi tiết ốp gỗ nâu bóng. Đồng hồ và màn hình điện tử kích thước 12,3 inch. Phía sau hàng ghế trước có thêm 2 mần hình 10,2 inch cảm ứng được.

Hệ thống giải trí còn có âm thanh Harman Kardon 16 loa. Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama Sky Lounge với 3 khu vực cho cả 3 hàng ghế, tạo hiệu ứng bầu trời sao LED vào ban đêm.

Động cơ mẫu SUV lớn nhất của BMW tại Việt Nam là máy xăng 6 xy-lanh tăng áp, dung tích 3 lít, công suất 340 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

BMW X7 không chỉ được bán chính hãng do THACO phân phối mà còn được nhập về bởi một số doanh nghiệp tư nhân. Chiếc đầu tiên được khui công vào tháng 5/2019, sớm hơn 2 tháng so với xe chính hãng. Giá xe nhập ngoài rơi vào khoảng 6,8-6,9 tỷ đồng. Như vậy, giá xe chính hãng sau khi giảm 350 triệu đồng vẫn còn cao hơn đáng kể so với giá xe nhập tự do.

Đa số xe nhập nhỏ lẻ thuộc bản xDrive40i M Sport, khác biệt với xe chính hãng ở gói thể thao. Một điểm khác biệt nữa ở BMW X7 nhập ngoài là có tuỳ chọn 6 chỗ ngồi thay vì chỉ 7 chỗ như xe chính hãng.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với BMW X7 là Mercedes-Benz GLS. Mẫu xe đồng hương đến từ Đức với phiên bản GLS 450 4Matic có giá 4,909 tỷ đồng. Khách Việt có thể đặt được "full option" nhưng giá cũng chỉ đến gần 6,2 tỷ đồng, vẫn thấp hơn nhiều so với giá X7.