BMW X7 giảm đến 750 triệu đồng: Giá thực tế ngang GLS 450 mới ra mắt nhưng vẫn thấp hơn LX 600 gần 4 tỷ đồng

BMW X7 giảm giá

Các đại lý BMW đang giảm giá "khủng" dành cho mẫu SUV cỡ lớn là BMW X7.

Cụ thể, phiên bản X7 M Sport sản xuất năm 2023 có giá niêm yết 5,549 tỷ đồng giảm 695 tỷ đồng nay chỉ còn 4,854 tỷ đồng. Ở thời điểm ra mắt, mẫu xe này có giá 6,299 tỷ đồng. Như vậy, giá thực tế đã thấp hơn so với ban đầu tới 1,445 tỷ đồng

Bộ đôi BMW X7. Ảnh: Đại lý

Phiên bản X7 Pure Excellence sản xuất năm 2023 giá niêm yết 6,699 tỷ đồng giảm 750 triệu đồng, đưa giá thực tế chỉ còn 5,949 tỷ đồng. So với thời điểm ra mắt niêm yết ở mức 7,399 tỷ đồng, mắt giá hiện nay đã thấp hơn 1,45 tỷ đồng.

Phiên bản Giá lúc ra mắt Giá niêm yết hiện tại Giá thực tế tại đại lý BMW X7 M Sport 6,299 tỷ đồng 5,549 tỷ đồng 4,854 tỷ đồng BMW X7 Pure Excellence 7,399 tỷ đồng 6,699 tỷ đồng 5,949 tỷ đồng

Trên thị trường hiện nay, BMW X7 cạnh tranh với 2 đối thủ trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn gồm Mercedes-Benz GLS 450 giá 5,699 tỷ đồng và Lexus LX 600 giá 8,59-9,7 tỷ đồng.

BMW X7 có gì?

BMW X7 tại Việt Nam hiện hành là bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe này, ra mắt vào tháng 4/2023. Xe gồm 2 phiên bản là M Sport mang thiên hướng thể thao và Pure Excellence mang thiên hướng sang trọng hơn. Bản M Sport sử dụng mâm xe 5 chấu kép kích thước 21 inch, bản Pure Excellence có mâm đa chấu 22 inch.

Phiên bản BMW X7 M Sport. Ảnh: Đại lý

Khoang nội thất BMW X7 sử dụng màn hình cong đôi gồm màn hình giải trí cảm ứng 14,9 inch và màn hình hiển thị sau vô lăng 12,3 inch. Hệ điều hành iDrive 8.0 cho phép điều khiển bằng giọng nói, cử chỉ, kết nối Apple CarPlay/Android Auto...

Về vận hành, BMW X7 2023 trang bị động cơ mild-hybrid. Trong đó, máy xăng I3 3.0L tăng áp mạnh 381 mã lực và mô-men xoắn 540Nm. Bên cạnh đó, hãng bổ sung thêm một động cơ điện nhẹ là mô-tơ 48V. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Một số hình ảnh BMW X7 tại đại lý: