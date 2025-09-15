BMW X1 2026 lộ diện với thiết kế lột xác hoàn toàn, khung gầm mới, tùy chọn hybrid và điện

Những hình ảnh nguyên mẫu được ngụy trang kỹ lưỡng gần đây đã hé lộ phần nào hướng đi của BMW với X1, và giờ đây, bức tranh tổng thể đã rõ ràng hơn. Dựa trên những bức ảnh chụp lén đó, có thể phần nào hình dung ra được thiết kế của mẫu BMW X1 thế hệ mới.

BMW X1 mới lộ diện chạy thử trên đường. Ảnh: Carscoops

Phần đầu xe sẽ mang đậm dấu ấn nhận diện mới của BMW, với lưới tản nhiệt hình quả thận mỏng hơn và đèn chiếu sáng LED sắc nét hơn, tương tự như iX3 mới. Cản trước, nắp capo và chắn bùn cũng được thiết kế lại, làm mềm mại một số đường nét góc cạnh của mẫu xe hiện tại, đặc biệt là những đường nét được nhấn mạnh trong phiên bản M Sport.

Ở phía sau, đèn hậu hình chữ L sẽ được thay thế bằng cụm đèn hậu kéo dài, tách biệt bởi logo BMW. Biển số xe sẽ được đặt thấp hơn trên cửa hậu, không giống như iX3 được gắn trên cản sau. Thân xe sẽ có tay nắm cửa dạng bật và gương chiếu hậu khí động học hơn.

Ảnh dựng đồ họa AI BMW X1 mới dựa vào xe chạy thử. Ảnh: AP

Nội thất của X1 cũng sẽ được nâng cấp với buồng lái Panoramic iDrive mới, màn hình hiển thị mỏng trải dài theo chiều ngang kính chắn gió. Màn hình cảm ứng thông tin giải trí cũng sẽ lớn hơn với hình dạng thang, tuy nhiên kích thước cụ thể vẫn chưa được xác nhận. Bố cục mới rất có thể sẽ được kết hợp với vô lăng 4 chấu và các tùy chọn bọc ghế mới.

Nội thất X1 mới có thể thừa hưởng phần nào thiết kế từ iX3 vừa ra mắt. Ảnh: BMW

BMW X1 hiện tại đã bao gồm một loạt các tùy chọn hệ truyền động, từ hybrid nhẹ đến hybrid sạc điện và iX1 chạy hoàn toàn bằng điện. Những tùy chọn này dự kiến sẽ vẫn được giữ nguyên, nhưng với những cải tiến gia tăng về hiệu suất và hiệu quả nhiên liệu.

BMW iX1 chạy hoàn toàn bằng điện hiện có sẵn ở dạng dẫn động cầu trước (FWD) và dẫn động bốn bánh (AWD) với phạm vi hoạt động từ 415-475 km. Tuy nhiên, BMW có thể muốn cải thiện những con số này trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ mới. Điều này có thể đạt được với bộ pin mới, động cơ điện hiệu quả hơn và khí động học tốt hơn.

BMW X1 thế hệ thứ ba được giới thiệu vào giữa năm 2022, đồng nghĩa với việc đã được 3 năm tuổi. Theo các báo cáo trước đó, bản cập nhật giữa vòng đời sẽ ra mắt vào năm 2027. Tuy nhiên, với các hoạt động thử nghiệm nguyên mẫu và chiến lược sản phẩm đầy tham vọng của BMW, việc ra mắt vào năm 2026 dường như ngày càng có khả năng xảy ra.

BMW X1 thế hệ hiện tại. Ảnh: BMW

Chủ tịch Hội đồng quản trị của BMW AG, ông Oliver Zipse, đã tuyên bố rằng mọi mẫu xe ra mắt từ năm 2026 trở đi sẽ đều là mẫu xe mới. Vẫn còn phải xem liệu phiên bản X1 tiếp theo sẽ được coi là bản nâng cấp mở rộng hay một thế hệ hoàn toàn mới. BMW đã xác nhận sẽ ra mắt 40 mẫu xe mới hoặc cập nhật với phong cách và công nghệ Neue Klasse vào năm 2027.