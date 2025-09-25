BMW sẽ không phạm sai lầm như Mercedes-Benz đã từng: Làm xe bán tải

Mercedes-Benz từng tham vọng chinh phục thị trường xe bán tải hạng sang với X-Class, phiên bản xe Nissan Navara được tinh chỉnh lại. Tuy nhiên, doanh số không đạt như kỳ vọng với khoảng 16.700 chiếc được bán ra năm 2018 tại châu Âu, Úc và Nam Phi, giảm xuống còn 15.300 chiếc vào năm 2019. Đến tháng 5/2020, Mercedes-Benz chính thức ngừng sản xuất X-Class, một quyết định được xem là sai lầm mà đối thủ BMW đang tránh lặp lại.

Bán tải X-Class là sự thất bại của Mercedes-Benz. Ảnh: MXH

Ông Bernd Koerber, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Quản lý Thương hiệu và Sản phẩm của BMW, đã khẳng định với BMWBlog rằng hãng không có hứng thú với việc sản xuất xe bán tải. "Xe bán tải ư? Không.

Đó không phải phân khúc mà chúng tôi hướng tới", ông Koerber nhấn mạnh và cho biết dòng xe này không phù hợp với triết lý thương hiệu của BMW. Đây là một lời từ chối dứt khoát.

Ảnh phác thảo một mẫu xe có kiểu dáng bán tải và đầu xe giống BMW bởi AI.

BMW vẫn sẽ phát triển các biến thể SUV mạnh mẽ, nhưng việc tạo ra một chiếc xe bán tải như X-Class không nằm trong kế hoạch. Thay vào đó, BMW sẽ tập trung vào dòng sedan. Trong một cuộc phỏng vấn với GoAuto (Úc), ông Oliver Heilmer, người đứng đầu thiết kế cho Neue Klasse, xe cỡ nhỏ, Mini và BMW M, mô tả sedan là "cốt lõi của thương hiệu". Ông cho biết trong khi nhiều người nghĩ rằng sedan sẽ dần biến mất, thì thực tế dòng xe này vẫn giữ được vị thế ổn định.

BMW dự kiến ra mắt hàng loạt mẫu xe mới trong ba năm tới. Phần lớn trong số đó sẽ là xe gầm cao, bên cạnh đó là sedan điện i3 mới (dựa trên nền tảng Neue Klasse), các phiên bản động cơ đốt trong (ICE) của 3 Series với thiết kế Neue Klasse và các mẫu sedan hiệu suất cao M. Triết lý thiết kế của ông Heilmer cũng hướng tới sự tinh tế và nhẹ nhàng hơn. Các yếu tố đặc trưng của BMW như lưới tản nhiệt hình quả thận và đường gân Hofmeister vẫn sẽ được giữ lại, nhưng kích thước và tỷ lệ của chúng sẽ được điều chỉnh tùy theo từng mẫu xe.

Bản concept của BMW i3 hoàn toàn mới. Ảnh: BMW

Giống như BMW iX3 mới, lưới tản nhiệt quá khổ sẽ được thu nhỏ lại trên nhiều mẫu xe trong tương lai. Ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse dự kiến sẽ được áp dụng cho hàng chục mẫu xe vào năm 2027. Không chỉ sedan, BMW cũng đang dẫn đầu sự hồi sinh của dòng xe wagon, đặc biệt là tại Mỹ. Thậm chí Volvo, thương hiệu từng nổi tiếng với những chiếc wagon, gần đây cũng đã từ bỏ phân khúc này. Tuy nhiên, BMW lại đang chứng kiến nhu cầu cao hơn dự kiến đối với M5 Touring, đến mức hãng có thể xem xét lại quyết định không mang M3 Touring đến thị trường này.