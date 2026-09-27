BMW M đối trọng Mercedes-AMG, hâm nóng cuộc đua xe hiệu năng cao tại Việt Nam

Việc BMW đưa dòng xe hiệu năng cao M vào Việt Nam đã tạo thế cạnh tranh bên cạnh Mercedes-AMG, cho thấy phân khúc độc đáo được yêu mến này tại thị trường trong nước sau nhiều năm lép vế cuối cùng đã được các hãng xe sang nhìn nhận như lối đi mới nhiều tiềm năng.

Ba mẫu BMW hiệu suất cao, từ trái qua phải: M3 Touring, M2 và M4. Ảnh: Hoàng Linh

Phân khúc xe hiệu năng cao tại Việt Nam có bước ngoặt lớn khi đồng thời bốn mẫu BMW M gồm M2, M3, M3 Touring và M4 đồng loạt ra mắt.

BMW M2 có giá khởi điểm 4,099 tỷ đồng, sử dụng động cơ 6 xi-lanh 3.0L TwinPower Turbo (480 mã lực). Phiên bản số sàn dẫn động cầu sau có mô-men xoắn 550 Nm và khả năng tăng tốc 0-100 km/giờ trong 4,2 giây, trong khi bản số tự động đạt 600 Nm và thời gian chỉ 4 giây

M3 và M4 nằm ở cấp độ cao hơn, cùng có công suất 530 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm và hệ dẫn động bốn bánh M xDrive. Trong đó, M3 có giá từ 4,999 tỷ đồng, M3 Touring từ 5,389 tỷ đồng và M4 từ 5,599 tỷ đồng. M3 và M4 có khả năng tăng tốc 0-100 km/giờ trong 3,5 giây, còn M3 Touring mất 3,6 giây.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là việc BMW xây dựng một danh mục tương đối đầy đủ cho những nhu cầu khác nhau trong nhóm khách hàng yêu xe hiệu năng cao. Điều này đồng nghĩa, hãng không chỉ muốn bán một vài phiên bản riêng lẻ, mà muốn tiếp cận nhiều nhóm khách hàng cùng lúc, cạnh tranh quyết liệt với đối thủ Mercedes-AMG.

BMW M là những cỗ máy phục vụ người đam mê cầm lái, thay vì phương tiện đi lại phổ thông. Ảnh: Hoàng Linh

Trong những năm qua, Mercedes-AMG đã có danh mục sản phẩm khá rõ tại Việt Nam. Một số cái tên tiêu biểu như C 43 có giá từ 2,599 tỷ đồng, C 63 S E PERFORMANCE từ 4,9 tỷ đồng và GT 53 từ gần 6 tỷ đồng. Ở cấp cao hơn, Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ sở hữu công suất 430 kW, tăng tốc 0-100 km/giờ trong 3,2 giây và tốc độ tối đa 315 km/giờ.

Một đặc thù quan trọng của các dòng xe như BMW M hay Mercedes-AMG là không đơn thuần được tạo ra bằng cách tăng công suất cho một mẫu xe thông thường. Những chiếc xe này thường được nâng cấp sâu hệ thống khung gầm, hệ thống treo, phanh, hệ thống lái, vi sai và khả năng quản lý công suất để tạo ra một tổng thể có thể khai thác hiệu năng cao.

Đây cũng là lý do xe hiệu năng cao thường có chi phí phát triển, sản xuất và bảo dưỡng cao hơn. Người mua không chỉ trả tiền cho động cơ mạnh mà còn cho toàn bộ hệ thống giúp chiếc xe kiểm soát sức mạnh đó.

Đồng thời, những mẫu xe này đòi hỏi người sử dụng có kiến thức và nhu cầu rõ ràng hơn về khả năng vận hành.

Giá trị của chúng vì thế nằm nhiều ở trải nghiệm, cảm giác lái và khả năng sở hữu một sản phẩm đặc biệt, hơn là lợi ích di chuyển thuần túy.

Cạnh tranh ở phân khúc đặc biệt này bên cạnh "phần cứng" còn là tổng hòa câu chuyện về di sản, công nghệ, cảm giác lái và phong cách sống.

Đây cũng là lý do phân khúc này có cách kinh doanh khác với xe sang thông thường. Khi khách hàng mua một chiếc M hoặc AMG, giá trị của chiếc xe không chỉ nằm ở việc đi từ điểm A đến B.

Những yếu tố như trải nghiệm lái, sự khác biệt, cộng đồng chủ xe, các chương trình lái thử và khả năng cá nhân hóa trở thành một phần của sản phẩm.

Để tiếp cận sân chơi này, BMW M và Mercedes-AMG đều sẽ phát triển các hoạt động trải nghiệm và kết nối định kỳ dành cho cộng đồng người dùng tại Việt Nam.

Khoang lái của chiếc BMW M4 dành cho thị trường Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Thực tế, sự xuất hiện của BMW M là tín hiệu thú vị, bởi xe hiệu năng cao tại Việt Nam vẫn là một thị trường nhỏ. Đây cũng là thị trường có tính phân hóa rất mạnh.

Một khách hàng mua M2 có thể tìm kiếm cảm giác lái thuần túy và kích thước nhỏ gọn; người chọn M3 lại có thể cần một chiếc sedan sử dụng hằng ngày; trong khi M3 Touring hướng tới người muốn hiệu năng nhưng không muốn quá phô trương.

Dù lựa chọn nào, họ cũng thường muốn cá nhân hóa màu sơn, mâm xe, vật liệu nội thất và các trang bị công nghệ, hiệu năng theo nhu cầu.

Tuy nhiên, chính đặc điểm này lại khiến phân khúc trở nên đáng chú ý đối với các hãng xe sang: số lượng xe có thể không lớn, nhưng mỗi sản phẩm có giá trị giao dịch và giá trị thương hiệu cao. Bất lợi khách quan mà các thương hiệu đều phải chấp nhận là các chủ xe chưa có nhiều sân chơi để thỏa mãn đam mê cầm lái.

Lúc này, BMW M và Mercedes-AMG chưa có đối thủ xứng tầm. Lexus hiện chỉ có một số mẫu xe mang phong cách thể thao, thay vì một danh mục Lexus F thể thao chuyên biệt.

Audi là trường hợp đáng chú ý hơn. Trên thị trường quốc tế, Audi có hệ thống sản phẩm S và RS khá rộng, nhưng sự hiện diện chính hãng của các mẫu hiệu năng cao tại Việt Nam vẫn khiêm tốn.

Một trong những sản phẩm tiêu biểu hiện được Audi Việt Nam giới thiệu là RS e-tron GT, mẫu xe điện hiệu năng cao có công suất 440 kW, mô-men xoắn 840 Nm và khả năng tăng tốc 0-100 km/giờ trong 3,3 giây.

Sự rụt rè càng khẳng định đặc thù của kinh doanh xe hiệu năng cao tại Việt Nam, buộc nhà phân phối phải cân bằng giữa việc tạo hình ảnh thương hiệu và khả năng bán thực tế.

Sự xuất hiện của BMW M cho thấy phân khúc xe hiệu năng cao tại Việt Nam cuối cùng đã nhận được sự quan tâm xứng tầm. Ảnh: Hoàng Linh

Dù thế nào, việc BMW đưa cùng lúc đưa loạt xe M về Việt Nam có ý nghĩa lớn hơn một lần ra mắt sản phẩm. Nó cho thấy thị trường đã bắt đầu có đủ dư địa để các hãng xây dựng những danh mục chuyên biệt dành cho nhóm khách hàng đam mê hiệu năng. Động thái này chắc chắn sẽ kích thích mạnh mẽ cuộc chơi đến từ những thương hiệu đang chần chừ khác.

Nếu thuận lợi, thị trường xe hiệu năng cao Việt Nam trong những năm tới sẽ rất sôi động, tạo tiền đề thúc đẩy các dòng sản phẩm phổ biến tương ứng của mỗi nhà sản xuất. Phạm vi "đồ chơi" hiệu năng cao cũng có thể lan sang hybrid, thuần điện, phần mềm điều khiển, khả năng cá nhân hóa và trải nghiệm người dùng.