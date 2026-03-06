BMW 3 Series 2026 chốt ra mắt ngay tháng này: Thiết kế mới hoàn toàn, bản điện có thể chạy hơn 800km/sạc, thách thức C-Class

BMW vừa chính thức xác nhận ngày ra mắt mẫu xe điện quan trọng bậc nhất của hãng. Mẫu i3 sedan hoàn toàn mới sẽ chính thức lộ diện vào ngày 18/3, hứa hẹn mang đến sự bứt phá về công nghệ pin và ngôn ngữ thiết kế táo bạo cho dòng xe vốn là biểu tượng của thương hiệu Đức.

BMW công bố clip ngắn đầu tiên về i3 thế hệ mới, cho cái nhìn trước tới 3 Series bản xăng ra mắt sau đó. Nguồn: BMW

Dù BMW đang phân phối dòng i4, nhưng đó thực chất là biến thể điện hóa dựa trên khung gầm 4 Series Gran Coupe với công nghệ thế hệ cũ. Khác với phiên bản i3 đang bán giới hạn tại thị trường Trung Quốc, mẫu i3 sắp tới là dòng xe đầu tiên được phát triển thuần điện ngay từ đầu để phục vụ khách hàng trên toàn cầu.

Những khách hàng trung thành với động cơ đốt trong cũng có thể yên tâm khi BMW sẽ sớm giới thiệu phiên bản 3 Series chạy xăng song song. Mẫu xe này sở hữu diện mạo gần như tương đồng với phong cách Neue Klasse mới nhưng vẫn sử dụng nền tảng khung gầm CLAR nâng cấp từ các dòng xe hiện tại.

BMW i3 thế hệ mới đã có mặt trong dây chuyền nhà máy, chỉ chờ ngày ra thị trường. Ảnh: BMW

Hình ảnh hé lộ trên mạng xã hội dù chưa công bố toàn bộ chi tiết nhưng đã cho thấy rõ nét hệ thống đèn chiếu sáng LED mới. BMW cam kết mẫu xe này sẽ sắc sảo, thông minh và mang lại cảm giác phấn khích hơn bao giờ hết.

Thiết kế của i3 mới là sự kết hợp giữa những đường nét di sản đặc trưng của BMW với phong cách tối giản tương lai. Điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt hình quả thận được tái thiết kế dưới dạng đồ họa ánh sáng rực rỡ. Hệ thống nhận diện với các dải LED chéo sẽ trở thành dấu ấn riêng biệt cho toàn bộ dòng sản phẩm Neue Klasse trong thời gian tới.

Mặt trước của i3 gần giống trên iX3 ra mắt năm ngoái. Ảnh: BMW

Bên trong khoang lái, i3 sẽ giới thiệu giao diện Panoramic iDrive thế hệ mới. Thay vì cụm đồng hồ truyền thống, các thông tin quan trọng được hiển thị trực tiếp lên phần chân kính chắn gió, kết hợp cùng một màn hình cảm ứng trung tâm. Cải tiến này giúp người lái dễ dàng quan sát thông tin mà không cần rời mắt khỏi lộ trình, đồng thời tối giản hóa không gian nội thất.

Ẩn sau vẻ ngoài thời thượng là nền tảng kỹ thuật 800V tiên tiến nhất của BMW, tương tự như những gì đã xuất hiện trên dòng iX3 ra mắt năm ngoái. Hệ thống này cho phép công suất sạc nhanh lên tới khoảng 400 kW, giúp xe nạp đủ năng lượng để di chuyển quãng đường 370 km chỉ trong vòng 10 phút. Đối với những phiên bản cao cấp nhất, tầm hoạt động sau một lần sạc đầy có thể đạt tới 806 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Bản điện có tầm vận hành khá lớn. Ảnh: BMW

Về hiệu suất, phiên bản ra mắt dự kiến trang bị cấu hình mô-tơ đôi sản sinh công suất khoảng 469 mã lực. Sau khi trình làng bản tiêu chuẩn, BMW sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với các lựa chọn mô-tơ đơn có giá thành dễ tiếp cận hơn, các biến thể hiệu năng cao M-lite và đặc biệt là sự xuất hiện của một chiếc M3 thuần điện trong tương lai.