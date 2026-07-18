BM Windows khánh thành nhà máy façade LEED Gold quy mô hàng đầu Đông Nam Á

BM Windows chính thức khánh thành siêu nhà máy LEED Gold 100.000m² với công suất 2,2 triệu m² façade/năm, giúp kỹ nghệ façade Việt tiến sâu vào chuỗi giá trị xây dựng toàn cầu.

Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những con số.

Nhà máy Châu Đức xuất hiện đúng thời điểm BM Windows đang tăng tốc mở rộng tại Bắc Mỹ, Australia, New Zealand, châu Âu, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Đông - những thị trường có yêu cầu đặc biệt khắt khe về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng.

Với BM Windows, đây không đơn thuần là một cơ sở sản xuất mới. Nhà máy Châu Đức là "cứ điểm" để doanh nghiệp tập trung công nghệ, công suất, quản trị và nguồn lực cho tham vọng toàn cầu.

Vị trí chiến lược, rút ngắn đường ra thế giới

Nhà máy tọa lạc tại Khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức, kết nối thuận tiện với Cảng nước sâu Cái Mép, Cảng Cát Lái và Sân bay Quốc tế Long Thành.

Vị trí này mang lại cho BM Windows lợi thế đáng kể trong hoạt động xuất khẩu. Các module façade sau khi hoàn thiện có thể nhanh chóng được đưa từ dây chuyền sản xuất đến cảng biển, rút ngắn thời gian giao nhận, tối ưu chi phí và nâng cao khả năng điều phối những đơn hàng quy mô lớn.

Đối với ngành façade, logistics không chỉ là câu chuyện vận chuyển.

Mỗi module có kích thước lớn, yêu cầu đóng gói, bảo quản và tổ chức giao nhận chính xác theo tiến độ thi công tại công trường. Việc sở hữu một trung tâm sản xuất gần cảng nước sâu và sân bay quốc tế giúp BM Windows tăng tốc phục vụ các thị trường xa như Bắc Mỹ, Australia, New Zealand và châu Âu… Đây chính là một trong những lợi thế chiến lược của Nhà máy Châu Đức trong bài toán mở rộng xuất khẩu.

Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch Sáng lập BM Windows phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch Sáng lập BM Windows nhấn mạnh: "Nhà máy Châu Đức không chỉ là bước mở rộng năng lực sản xuất, mà còn là một phần trong chiến lược hoàn thiện chuỗi giá trị của BM Windows. Chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành trung tâm kỹ nghệ và giải pháp façade toàn diện cho nhiều công trình biểu tượng tại Việt Nam và quốc tế trong tương lai."

Công nghệ Đức, quản trị số và tự động hóa

Để đáp ứng những công trình có độ khó ngày càng cao, BM Windows đầu tư Nhà máy Châu Đức theo hướng đồng bộ từ thiết bị sản xuất, tự động hóa đến quản trị dữ liệu.

Trung tâm của nhà máy là hệ thống dây chuyền Elumatec đến từ Đức, chuỗi vận hành được quản lý trên nền tảng SAP & ERP, kết hợp phần mềm Elusoft đồng bộ dữ liệu từ thiết kế đến thiết bị gia công CNC, đưa vào vận hành robot cấp vật tư, dây chuyền lắp ráp bán tự động…

Sự kết hợp giữa thiết bị hiện đại, dữ liệu số, các phần mềm quản lý kỹ thuật xuyên suốt từ thiết kế, sản xuất đến vận chuyển, lắp đặt giúp BM Windows nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và đáp ứng đồng thời nhiều dự án quy mô lớn, thiết kế phức tạp tại các thị trường khác nhau.

Không chỉ lớn, đây còn là một nhà máy xanh chuẩn LEED Gold

Khoảng 20.000 m² trong tổng thể dự án được dành cho không gian cây xanh. Hệ thống điện mặt trời với công suất 2.500 kWp, góp phần gia tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong vận hành.

Công trình cũng được thiết kế để tận dụng ánh sáng tự nhiên, giảm tiêu thụ năng lượng, tăng cường tái chế và hạn chế tác động đến môi trường.

Định hướng xanh không chỉ thể hiện qua cảnh quan hay kiến trúc, mà được đưa trực tiếp vào cách nhà máy tổ chức sản xuất và vận hành.

Khối văn phòng và không gian chức năng rộng 6.000 m² gồm showroom, khu làm việc cho kỹ sư và chuyên gia, phòng kiểm soát chất lượng, phòng thí nghiệm, hội trường, khu đào tạo, không gian nghỉ ngơi và thể thao.

Với cách quy hoạch này, Nhà máy Châu Đức không chỉ là nơi sản xuất các module façade. Đây còn là hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo, kiểm soát chất lượng và phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của BM Windows.

"Bệ phóng" cho façade Việt tại những công trình biểu tượng

Việc Nhà máy Châu Đức đi vào vận hành diễn ra trong thời điểm BM Windows liên tiếp mở rộng hiện diện trên bản đồ façade quốc tế.

Trong sáu tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục triển khai các dự án tại Australia, Canada, Hoa Kỳ, New Zealand, Đài Loan (Trung Quốc)… đồng thời đảm nhận hàng loạt công trình quy mô lớn tại Việt Nam.

Từ những tòa tháp supertall ở Bắc Mỹ, công trình kỹ thuật cao tại Las Vegas và dự án xanh tại Sydney Harbour đến sân bay, trung tâm thương mại và tổ hợp cao cấp trong nước, mỗi công trình biểu tượng là một "bài kiểm tra tổng lực".

BM Windows đang cho thấy một vị thế mới của ngành façade Việt. Với nền tảng đội ngũ đã được tôi luyện qua hàng trăm dự án, Nhà máy BM Windows Châu Đức chính là mảnh ghép giúp BM Windows nâng quy mô và tốc độ triển khai lên một cấp độ mới.

Ông Trần Văn Tiến - Tổng Giám đốc BM Windows phát biểu tại sự kiện

Ông Trần Văn Tiến, Tổng Giám đốc BM Windows, chia sẻ: "Nhà máy BM Windows Châu Đức là bước đi chiến lược, không chỉ để đáp ứng nhu cầu sản xuất hiện tại, mà còn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho tương lai; sẵn sàng hơn về quy mô, công nghệ, năng lực vận hành, hệ thống và cả con người, để BM Windows tăng tốc vào chuỗi cung ứng toàn cầu."

Từ một nhà máy rộng 100.000 m² tại cửa ngõ logistics phía Nam, những module façade mang theo trí tuệ, kỹ nghệ và bản lĩnh của đội ngũ Việt Nam sẽ tiếp tục vươn đến nhiều đường chân trời mới.

Nhà máy Châu Đức vì vậy không chỉ là bước tiến của riêng BM Windows. Đây còn là tuyên ngôn về năng lực của façade Việt trên hành trình tiến sâu vào chuỗi giá trị xây dựng toàn cầu.