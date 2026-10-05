BLV Trung Quốc: “Trận thua lần này còn thảm hơn lần thua Thái Lan 1-5”

Giới chuyên gia Trung Quốc chưa hết bàng hoàng sau khi ĐTQG nước này thua Palestine 0-5 ngay trên sân nhà.

“Dong Lu chỉ trích gay gắt HLV Shao Jiayi, cho rằng trận thua 0-5 của ĐTQG Trung Quốc trước Palestine còn đáng thất vọng hơn cả trận thua 1-5 của Camacho trước Thái Lan”, đây là tiêu đề bài viết vừa được trang Sohu đăng tải để nói về thất bại gây sốc của đội nhà.

Theo Sohu, giới chuyên gia bóng đá tại Trung Quốc đã ngỡ ngàng và cực kỳ thất vọng khi chứng kiến đội nhà thua Palestine 0-5 thuộc khuôn khổ giao hữu. Trong đó, BLV nổi tiếng Dong Lu cho rằng thất bại lần này còn thê thảm hơn trận thua 1-5 của tuyển Trung Quốc trước Thái Lan từ nhiều năm trước.

Sohu trích phát biểu của BLV Dong Lu: “Hôm trước tôi còn nói ông (HLV trưởng Shao Jiayi) có khả năng biến đá thành vàng, nhưng sự thật thì đây không phải là ngọc quý mà chỉ là một cục vôi! Vì vậy, trận đấu này làm tôi nhớ đến trận thua 1-5 của Camacho trước Thái Lan. Thậm chí thất bại lần này còn thê thảm hơn”.

Dong Lu phân tích sâu hơn: "Khi Ivan (cựu HLV tuyển Trung Quốc) thua Nhật Bản 0-7, tôi đã nghĩ rằng với trình độ phòng ngự hiện nay, hoàn toàn có thể để thủng lưới thêm 12 hoặc 15 bàn nữa nếu đá với Nhật Bản. Mới nhất, khi Palestine ghi bàn thắng thứ hai, đội tuyển Trung Quốc chỉ có 3 người kèm 5 tiền đạo của đối phương…”.

Trang Sohu trích phát biểu của một BLV khác, Li Xin, bày tỏ quan điểm tương tự: “Ở Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan khá mạnh, nhưng còn Palestine thì sao?"

HLV Trung Quốc bị chỉ trích gay gắt sau trận thua 0-5 trên sân nhà.

Trang Sohu cũng đưa ra những bình luận nhằm chỉ trích thất bai thảm hại của đội nhà:

“Trận đấu này không chỉ là thất bại ê chề nhất mà tuyển Trung Quốc phải chịu trên sân nhà trong tám năm qua, mà còn là trận thua đậm thứ 4 trong lịch sử và là thất bại nặng nề thứ hai trên sân nhà.

Tuyển Trung Quốc đã thua 2 trận giao hữu liên tiếp, thủng lưới tổng cộng 8 bàn mà không ghi được bàn nào, chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử bóng đá Trung Quốc với nỗi ê chề tột cùng. Thất bại này gợi nhớ tới trận thua 1-5 trước Thái Lan và 1-3 trước Việt Nam vào dịp Tết Nguyên Đán, như một trong những khoảnh khắc đen tối nhất lịch sử”.

Trang tin của Trung Quốc tiếp tục bình luận với vẻ thất vọng: “Điều gây sốc hơn nữa là đây là lần đầu tiên đội tuyển Trung Quốc thua Palestine, trước đó họ đã thắng 5 và hòa 2 trong 7 lần đối đầu. Với thất bại này, thứ hạng thế giới của đội tuyển quốc gia Trung Quốc đã tụt xuống vị trí thứ 94, bị Palestine vượt qua, và đây là trận thua với cách biệt lớn thứ tư trong lịch sử của đội tuyển”.

Thất bại gây sốc của tuyển Trung Quốc.

Cũng theo Sohu, HLV Shao Jiayi đang là người chịu áp lực lớn nhất sau trận thua của đội nhà. Nhà cầm quân này bị chỉ trích khi hàng phòng ngự tuyển Trung Quốc bị đánh giá là quá yếu và thiếu tính tổ chức.

Theo kế hoạch, sau trận giao hữu gặp Palestine, tuyển Trung Quốc sẽ đá trận giao hữu thứ hai trong tháng 10 gặp Tajikistan (ngày 6/10). Sau đó, tuyển Trung Quốc sẽ có 2 trận giao hữu liên tiếp gặp Malaysia vào các ngày 14 và 17/11 nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Còn tại Asian Cup 2027, Trung Quốc sẽ nằm bảng C cùng Iran, Syria và Kyrgyzstan.