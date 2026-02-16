BLV Trung Quốc: “Ngay cả khi bị tiêu chảy, tuyển Trung Quốc vẫn có thể đánh bại Indonesia”

Cụ thể, trang New.QQ của Trung Quốc vừa đăng phát biểu của một số chuyên gia bóng đá, BLV của Trung Quốc về kết quả bốc thăm giải U17 châu Á 2026, đấu trường mang tính chất vòng loại World Cup.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Trung Quốc nằm ở bảng đấu khó cùng Nhật Bản, Indonesia và Qatar (bảng B). Tuy nhiên, một số chuyên gia và BLV Trung Quốc vẫn rất lạc quan cho rằng đội nhà nằm ở bảng đấu thuận lợi, nắm cơ hội lớn để tiến vào tứ kết đồng nghĩa với tấm vé dự VCK U17 World Cup 2026.

Trang New.QQ trích phát biểu của Ma Dexing, một nhà báo thể thao kỳ cựu trong làng bóng đá Trung Quốc: "Kết quả bốc thăm lần này tốt hơn nhiều so với lần trước. Đội duy nhất chúng ta thực sự cần tập trung vào là Nhật Bản. Indonesia vừa mới kết thúc một trận đấu giao hữu, và Qatar là một đội bóng học viện ưu tú nhưng sức mạnh tổng thể đã giảm sút đáng kể trong những năm gần đây! Vòng tứ kết nằm trong tầm tay, và cơ hội trở lại World Cup U17 là hơn 50%, ít nhất là 60%!".

BLV Trung Quốc lạc quan vào cơ hội đi tiếp của đội nhà.

Trong khi đó, BLV bóng đá nổi tiếng Dong Lu cũng đưa ra quan điểm tương tự. Ông nói: "Nhật Bản, Indonesia, Qatar - một kết quả bốc thăm tốt! Họ không phải đối đầu với đội chủ nhà, không phải với Triều Tiên, nhưng họ lại phải đối đầu với Indonesia, một đội bóng có thể thắng ngay cả khi bị tiêu chảy."

Cũng theo New.QQ, phát biểu của BLV Dong Lu rằng "U17 Trung Quốc có thể thắng Indonesia ngay cả khi bị tiêu chảy" xuất phát từ thực tế là nhiều cầu thủ Trung Quốc đã gặp vấn đề về đường tiêu hóa trước trận lượt về giao hữu, dẫn đến sự khác biệt đáng kể về phong độ so với trận lượt đi. Mặc dù giành chiến thắng vang dội 7-0 ở trận lượt đi, U17 Trung Quốc chỉ thắng Indonesia với tỷ số sít sao 3-2 ở trận lượt về.

Sau khi trích lại phát biểu của những chuyên gia và BLV, trang New.QQ cũng đưa ra bình luận về cơ hội giành vé World Cup của đội nhà:

“U17 Trung Quốc, nằm ở nhóm hạt giống số 3, đã nhận được một kết quả bốc thăm được đánh giá là khá thuận lợi, với các đối thủ trong bảng gồm Nhật Bản, Indonesia và Qatar. Mặc dù các trận đấu chưa bắt đầu, nhưng nhiều người hâm mộ đã tin rằng việc Trung Quốc vượt qua vòng bảng và trở lại World Cup U17 gần như đã được đảm bảo!”.

Kết quả bốc thăm giải U17 châu Á 2026.

Theo lịch của AFC, giải U17 châu Á 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 5 đến 22/5 tới. Sẽ có 8 đội lọt vào tứ kết ở giải châu Á giành suất dự U17 World Cup.

Tại giải châu Á, U17 Việt Nam sẽ nằm bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE.