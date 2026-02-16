Báo Trung Quốc ngỡ ngàng khi Việt Nam xây “siêu sân vận động” lớn nhất thế giới

“Việt Nam đang âm thầm xây dựng một công trình khổng lồ; sân vận động lớn nhất thế giới sẽ sớm đổi chủ”, đây là tiêu đề bài viết vừa được trang Sohu của Trung Quốc đăng tải vào trưa 15/2.

Bài viết của Sohu tỏ rõ sự ngỡ ngàng khi Việt Nam sẽ xây dựng một “siêu sân vận động” có sức chứa lên tới 135 ngàn chỗ. Công trình “khổng lồ” này là minh chứng cho tham vọng vươn tầm của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

“Liệu Việt Nam có đang lên kế hoạch xây dựng sân vận động ấn tượng nhất thế giới? Sân vận động này có sức chứa 135.000 người, nhưng liệu họ có đủ khả năng chi trả cho việc vận hành nó hay không?

Các bạn ơi, các bạn có biết sân vận động lớn nhất thế giới hiện nay ở đâu không? Không phải ở Mỹ, cũng không phải ở châu Âu, mà là ở Ấn Độ – sân vận động Narendra Modi ở Gujarat, có sức chứa 110.000 người. Chỉ nghĩ đến kích thước đó thôi đã thấy đáng sợ rồi. Hãy tưởng tượng xem sẽ tuyệt vời thế nào nếu một trận đấu chật kín khán giả! Nhưng khoan đã, danh hiệu "số một thế giới" này có thể sớm đổi chủ, bởi vì Việt Nam đang bí mật chuẩn bị một điều gì đó rất lớn!

Theo nhiều nguồn tin, một siêu sân vận động mang tên "Trống Đồng" đang được xây dựng ở phía nam Hà Nội, Việt Nam, với sức chứa 135.000 người, nhiều hơn 25.000 người so với sân vận động ở Ấn Độ! Điều đó có nghĩa là gì? Nó tương đương với việc lấp đầy số dân của một thành phố cỡ trung bình.

Công trình khổng lồ này dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Thành thật mà nói, phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe tin này là: Việt Nam đang lên kế hoạch gì vậy? Họ có đang dốc toàn lực không?

Tham vọng bóng đá của Việt Nam không còn có thể che giấu được nữa.

Dự án xây dựng sân Trống Đồng gây ấn tượng cực mạnh với truyền thông Trung Quốc.

Suy nghĩ kỹ càng, bước đi lớn của Việt Nam không chỉ là một quyết định nhất thời. Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đang thăng hoa; đội tuyển trẻ lọt vào bán kết Asian Cup, thứ hạng thế giới của đội tuyển quốc gia tăng vọt, và sự nhiệt tình của người hâm mộ là không thể ngăn cản. Vấn đề là, cả nước có quá ít sân vận động đạt tiêu chuẩn. Đừng nói đến việc đăng cai World Cup, ngay cả Asian Cup cũng là một thách thức. Với dân số Việt Nam đang tiến gần đến 100 triệu người, nếu cơ sở hạ tầng thể thao không theo kịp, đó thực sự là sự lãng phí tiềm năng của rất nhiều người hâm mộ.

Do đó, Việt Nam từ lâu đã nhắm đến các sự kiện lớn như Đại hội thể thao châu Á và Thế vận hội Olympic, thậm chí còn khao khát đăng cai World Cup. Nhưng làm sao họ có thể đấu thầu các sự kiện này mà không có một vài sân vận động đạt tiêu chuẩn? Vì vậy, sân vận động "Trống Đồng" trở thành át chủ bài của họ - nó không chỉ cần phải lớn mà còn phải hiện đại và công nghệ cao” – Sohu viết.

Trong phần tiếp theo, trang Sohu đã dùng từ “kinh ngạc” để nói về thiết kế của sân Trống Đồng sẽ được xây dựng tại Việt Nam:

“Thiết kế của sân vận động "Trống Đồng" này chắc chắn sẽ khiến bạn kinh ngạc.

Đầu tiên, sân vận động này tự hào sở hữu mái che di động lớn nhất thế giới – mở ra để đón nắng vào những ngày nắng và đóng lại để chắn mưa vào những ngày mưa, linh hoạt như một robot biến hình Transformer.

Ấn tượng hơn nữa là hệ thống điều hòa không khí của toàn bộ sân vận động. Hãy tưởng tượng cái nóng oi bức của Đông Nam Á; xem trận đấu mà không bị ướt đẫm mồ hôi – đó là một trải nghiệm thực sự tuyệt vời. Mặt sân cũng không cố định; nó có thể được thay đổi hoàn toàn sau mỗi 6 đến 10 giờ. Hôm nay là cho bóng đá, ngày mai cho buổi hòa nhạc, và ngày kia cho điền kinh – việc chuyển đổi diễn ra liền mạch.

Điều ấn tượng nhất là tất cả các chỗ ngồi đều có tín hiệu 5G và có thể được quản lý thông minh bằng trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn như tự động điều hướng luồng người và giám sát an toàn theo thời gian thực. Cấu hình này chắc chắn mang đến cảm giác như trong phim khoa học viễn tưởng.

Về mặt thẩm mỹ, các nhà thiết kế cũng đã kết hợp trống đồng Đông Sơn truyền thống của Việt Nam và các họa tiết chim thần thoại, biến văn hóa dân tộc thành kiến trúc tương lai. Phải nói rằng, lần này Việt Nam thực sự đã dốc toàn lực”.

Trong phần cuối, Sohu đưa ra bình luận về “siêu công trình thể thao” tại Việt Nam:

“Dĩ nhiên, bây giờ còn quá sớm để nói bất cứ điều gì. Liệu sân vận động "Trống Đồng" có đạt tiêu chuẩn hay không chỉ có thể biết được sau khi hoàn thành vào năm 2028. Nhưng có một điều chắc chắn: Việt Nam đã đặt toàn bộ tham vọng thể thao của mình vào sân vận động này. Nếu thành công, họ có thể trở thành cường quốc thể thao tiếp theo; nếu thất bại, đó sẽ là một bài học đắt giá.

Cuối cùng, một câu hỏi dành cho các bạn: Các bạn có nghĩ rằng sân vận động càng lớn càng tốt? Hay tính thực tiễn và khả năng tiếp cận quan trọng hơn?”.

Sân vận động Trống Đồng, nằm trong quần thể Thành phố Thể thao Olympic tại Hà Nội, được khởi công vào cuối tháng 12/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028.

Dự án được triển khai trên diện tích 73,3 ha (thuộc một quần thể rộng hơn 9.000 ha). Mục tiêu của công trình này là có thể đưa Hà Nội thành trung tâm tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế như World Cup, Olympic. Dự án này được xem là một bước tiến mang tính biểu tượng cho hạ tầng thể thao tại Việt Nam.



