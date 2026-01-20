BLV Trung Quốc: Gặp U23 Việt Nam như đấu với U23 Nhật Bản

Trước thềm trận bán kết Giải U23 châu Á 2026 gặp U23 Việt Nam, giới bình luận bóng đá Trung Quốc đánh giá cao đối thủ của đội nhà. Trong đó, bình luận viên bóng đá nổi tiếng Dong Lu (Đổng Lạc) cho rằng nếu U23 Trung Quốc muốn giành vé vào chung kết, họ buộc phải tiếp cận trận đấu với tâm thế đối đầu một “ông lớn”.

“U23 Việt Nam có thể xem là phiên bản tương tự U23 Nhật Bản, nâng cấp so với U23 Hàn Quốc”, Dong Lu nhận định. Ông cho rằng việc đánh giá thấp U23 Việt Nam sẽ là sai lầm nghiêm trọng.

Theo Dong Lu, chìa khóa để U23 Trung Quốc giành chiến thắng không nằm ở chiến thuật, mà là thái độ và sự tôn trọng dành cho đối phương. “Nếu coi U23 Việt Nam như U23 Nhật Bản, chúng ta sẽ có cơ hội thắng. Nhưng nếu chỉ đánh giá thấp U23 Việt Nam như trước đây, U23 Trung Quốc rất dễ thất bại” , ông bình luận.

U23 Trung Quốc là đội sẽ đối đầu với U23 Việt Nam trong trận bán kết Giải U23 châu Á.

Phân tích kỹ hơn về lối chơi của U23 Việt Nam, bình luận viên Dong Lu nhận xét: “Những pha phản công của Việt Nam được triển khai rất bài bản. Họ còn sở hữu một ngôi sao tấn công nổi bật là số 7 Nguyễn Đình Bắc" .

Ông đưa ra lời khuyên cho ban huấn luyện U23 Trung Quốc: “Chúng ta nên tự xem mình là đội yếu, còn Việt Nam là đội mạnh hơn” . Ông cho rằng chỉ khi làm được điều đó, đội bóng mới giữ được sự tỉnh táo và tránh những sai lầm không đáng có. Bên cạnh đó, việc chủ quan, thích thử nghiệm hay tự tin thái quá trong thời điểm then chốt có thể khiến mọi nỗ lực trước đó đổ sông đổ bể.

Dong Lu cũng sử dụng một phép so sánh đời thường để nhấn mạnh thông điệp của mình: Nhiều thất bại xảy ra không phải vì đối thủ quá mạnh, mà vì con người có xu hướng đơn giản hóa vấn đề và đánh giá thấp rủi ro. Trong trường hợp này, U23 Việt Nam chính là “rủi ro lớn” mà U23 Trung Quốc không được phép xem nhẹ.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 (giờ Việt Nam) ngày 20/1.