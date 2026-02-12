BLV Trung Quốc bất ngờ nhắc tới tuyển Việt Nam sau khi đội nhà hạ Indonesia

Ngày 11/2, U17 Trung Quốc đã có chiến thắng vất vả 3-2 trước chủ nhà Indonesia khi đá giao hữu chạy đà cho VCK U17 châu Á 2026. Trong trận này, U17 Trung Quốc chỉ có thể thắng chung cuộc nhờ bàn phản lưới nhà ở phút cuối cùng của thủ môn đối phương. Trước đó ở trận giao hữu đầu tiên cách đây vài ngày, U17 Trung Quốc đã thắng đậm Indonesia 7-0.

Đáng lưu ý, sau trận đấu tối qua, BLV bóng đá Miao Yuan của Trung Quốc cho rằng 2 trận đấu vừa qua chưa nói lên được điều gì về trình độ của U17 Trung Quốc. Bên cạnh đó, U17 Trung Quốc cần phân tích và nghiên cứu về một số đối thủ trong đó có U17 Việt Nam trước thời điểm giải châu Á khởi tranh.

“Đội U17 Indonesia có ít thời gian để tập hợp và tỷ số 7-0 trong trận đấu đầu tiên không phản ánh đầy đủ khoảng cách sức mạnh thực sự giữa hai bên. Sau khi điều chỉnh và áp dụng các chiến thuật có mục tiêu, đối thủ đã thể hiện thái độ nghiêm túc hơn, dẫn đến trận đấu khó khăn này.

Tôi nghĩ ở trận thứ hai, sẽ hợp lý nếu hai đội hòa 2-2 bởi tỷ số đó phản ánh đúng cục diện trận đấu. Về cơ bản, mỗi trận đều mang tới những thử thách mới. U17 Trung Quốc cần tận dụng những trận giao hữu như thế này để nghiên cứu về các đối thủ như Việt Nam hay Uzbekistan, đồng thời tiếp thu những phân tích từ đối thủ, đây là một phần trong quá trình trưởng thành” - BLV Miao Yuan nói.

BLV Trung Quốc cho rằng đội nhà cần nghiên cứu U17 Việt Nam trước giải châu Á.

Cũng theo BLV Miao Yuan, dù U17 Trung Quốc vừa thắng 2 trận giao hữu trước Indonesia nhưng đội nhà vẫn cần cải thiện về chất lượng phòng ngự, đồng thời cải thiện khả năng thích ứng trên sân cũng như có thái độ thi đấu thận trọng hơn trong các trận đấu chính thức sắp tới.

Tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam và Trung Quốc đều nằm chung một nhóm hạt giống (nhóm 3 cùng 2 đội Thái Lan và Ấn Độ) do đó hai đội chắc chắn sẽ không gặp nhau ngay từ vòng bảng.

Giải U17 châu Á khởi tranh vào tháng 5 tới cũng mang tính chất là vòng loại World Cup. Có 8 đội đứng đầu (các đội lọt vào tứ kết) sẽ được dự World Cup 2026 diễn ra ở Qatar dự kiến vào tháng 11.