AFC ra quy định mới khiến U23 Việt Nam hưởng lợi, Indonesia bị loại khỏi giải đấu lớn

Truyền thông Singapore, tờ Straits Times, đưa tin AFC và OCA đã chính thức ban hành các quy định mới về tiêu chí vòng loại cho các môn bóng đá nam và nữ tại Đại hội thể thao châu Á 2026 (ASIAD 2026).

Theo quy định mới, 16 đội vừa giành vé tham dự VCK giải U23 châu Á tại Ả Rập Xê Út hồi tháng 1 vừa qua, đã tự động đủ điều kiện tham dự Á vận hội, trong khi giải đấu dành cho nữ sẽ bao gồm 12 đội tham dự Asian Cup nữ tại Úc vào tháng 3.

Như vậy, quy định mới được AFC và OCA phê chuẩn đã mang tới tin vui cho bóng đá Việt Nam. Hai đội U23 và tuyển nữ Việt Nam sẽ chắc chắn được dự ASIAD 2026 do họ đều góp mặt ở VCK giải châu Á. Trong khi đó, một số đội thuộc khu vực Đông Nam Á lại chắc chắn không thể tham dự ASIAD 2026.

U23 Việt Nam và cả tuyển nữ Việt Nam đều sẽ nghiễm nhiên giành suất dự ASIAD 2026.

Ngược lại, U23 Indonesia sẽ lỡ hẹn với ASIAD do họ không thể góp mặt ở VCK U23 châu Á vừa qua.

Theo Straits Times, đại diện LĐBĐ Singapore (FAS) cũng đã xác nhận rằng 2 đội U23 và tuyển nữ nước này sẽ không thể dự Á vận hội. Tương tự là trường hợp của bóng đá Indonesia khi hai đội nam và nữ đều sẽ vắng mặt.

Trang Bola của Indonesia tỏ ra tiếc nuối khi quy định mới được thông qua, dẫn tới việc đội U23 nước này hết cơ hội dự Á vận hội. Trước đó (từ tháng 9/2025), U23 Indonesia thất bại ở vòng loại giải U23 châu Á khi cùng bảng với Hàn Quốc, Lào và Macau (Trung Quốc) dẫn tới việc không thể góp mặt ở VCK.

Trước đây, các đội bóng đá tham dự Đại hội Thể thao châu Á thường được đăng ký bởi các ủy ban Olympic quốc gia tương ứng mà không có bất kỳ tiêu chí vòng loại cụ thể nào do AFC đặt ra.

Ở kỳ giải đấu gần nhất (năm 2023), trước khi một số quốc gia rút lui, đã có 23 đội tuyển nam và 18 đội tuyển nữ đăng ký tham dự, chứng kiến một số trận đấu có tỷ số chênh lệch lớn, đặc biệt là ở vòng bảng.