BLV Quang Huy: ĐT Việt Nam khó thắng Indonesia, nhưng vẫn sẽ vào Bán kết AFF Cup 2026!

BLV Quang Huy cho rằng với lực lượng mạnh, phong độ cao, lại thêm ưu thế sân nhà, Indonesia là thử thách cực kỳ khó khăn cho ĐT Việt Nam.

Vào lúc 20h30 hôm nay 3/8, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Indonesia tại lượt trận thứ tư bảng A, AFF Cup 2026. Trong 2 trận đã đấu trước đó, ĐT Việt Nam thắng Timor Leste 7-0, hòa Singapore 0-0 (SVĐ Mỹ Đình). Còn Indonesia thắng 5-1 trước Campuchia, thắng 3-0 trước Timor Leste.

Ở trận hòa đáng quên trước Singapore, HLV Kim Sang-sik gây tranh cãi về các quyết định nhân sự. Đầu tiên là việc giữ nguyên đội hình so với trận đấu Timor Leste, sau đó là các quyết định thay người, đặc biệt là thay Đình Bắc bởi Tài Lộc ở ngay hiệp một.

Giờ đây khi đấu Indonesia ở cuộc chiến quyết định suất đi tiếp, liệu ông Kim sẽ sử dụng đội hình nào? BLV Quang Huy nói:

"Thực lòng là nếu nói đến những sự thay đổi thì tôi lại chờ đợi sự thay đổi đó đến từ trận thứ hai vừa rồi cơ. Giá như trận đấu vừa rồi thay đổi một chút thì đối phương có thể bị bất ngờ và mình lại đạt được lợi thế. Xong rồi đến lúc gặp Indonesia thì mình lại quay về với bộ khung mạnh nhất.

Nhưng không hiểu ông Kim Sang-sik tính toán như thế nào. Tất nhiên, việc của mình là đứng bên ngoài để nhận xét thôi, chứ mình làm sao hiểu hết được ý đồ của HLV. Cũng có thể ý tưởng của ông ấy là đánh nhanh, giải quyết gọn trận đấu. Nhưng mà kể cả đánh nhanh, giải quyết gọn thì tôi cho rằng đúng ra trận vừa rồi nên thay một, hai vị trí thì hơn. Nhưng thôi.

Tôi cho rằng trận trước Đình Bắc bị thay ra là bởi vì em ấy thể hiện cũng chưa tốt. Việc bị rút ra sân cũng là một bài học và rất có thể Đình Bắc sẽ được khích tướng theo hướng tích cực. Tôi chỉ hy vọng theo hướng tích cực là thôi, bây giờ không phán xét việc đúng sai trong thay người nữa, mà bản thân Đình Bắc cũng phải hiểu là mình bị thay ra vì đá chưa tốt. Có thể điều đó giống như một sự dồn nén để rồi em ấy sẽ chơi rất hay ở trận tới.

Còn khu vực giữa sân thì tôi vẫn có cảm giác trước mắt cứ giữ như thế đã, sau đó thì tính tiếp (cặp tiền vệ trung tâm Quang Hải - Hoàng Đức). Bởi vì bây giờ, để nói về tuyến giữa, tôi nghĩ HLV Kim Sang-sik cũng thấy sự thiếu vắng của một người như Doãn Ngọc Tân. Nhưng hiện nay cầu thủ duy nhất có thể đá trụ là Lê Phạm Thành Long. Tuy nhiên, nếu để Thành Long đá trụ thì liệu có thật sự yên tâm không? Nói thật là khi lên đội tuyển, Thành Long vẫn chưa thể hiện được như Doãn Ngọc Tân.

Tôi có cảm giác vẫn sẽ là như vậy (đội hình giống trước Singapore). Nếu lựa chọn đội hình thì tôi vẫn nghiêng về phương án Quang Hải và Hoàng Đức ở tuyến giữa, sau đó thì tính tiếp".

Trước ĐT Việt Nam, Singapore chơi phòng ngự số đông khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Vậy khi đón tiếp ĐT Việt Nam, Indonesia sẽ chơi thế nào? BLV Quang Huy dự đoán:

"Tôi nghĩ là Indonesia sẽ đá với vị thế mà họ vẫn từng thể hiện từ trước đến nay, chứ họ không e ngại đâu. Nói cách khác, khi họ thấy Việt Nam hòa như vậy thì họ sẽ vào trận với tâm thế cửa trên và sẽ có những phương án đề phòng ta tấn công.

Nếu Indonesia đá cửa trên thì tôi vẫn muốn nói thêm một chút về tuyến giữa. Tuyến giữa có thể không có một con người như Doãn Ngọc Tân, nhưng tôi vẫn xếp đội hình chính là Hoàng Đức và Quang Hải. Có thể khâu phòng ngự sẽ được tăng cường từ chính các tiền đạo. Các tiền đạo phải tranh cướp bóng tích cực, lùi về hỗ trợ phòng ngự.

Thậm chí, mình có thể đá theo sơ đồ 3-5-2. Khi đó, Hoàng Đức đá mỏ neo còn Hoàng Hên và Quang Hải đá ở phía trên. Đình Bắc và Xuân Son đá cặp tiền đạo.

Về cách chơi, tôi nghĩ là nên chơi phòng ngự thật chặt rồi phản công và trông chờ vào những pha bóng cố định để tạo khác biệt".

Indonesia hiện tại là đội bóng mạnh hơn trước rất nhiều, đặc biệt khi thêm tiền đạo cao lớn Baker - người đã ghi 4 bàn sau 2 trận. BLV Quang Huy chia sẻ:

"Indonesia là đội mà mặc dù vẫn còn thiếu một số cầu thủ tốt, nhưng vẫn mạnh toàn diện, sức tấn công rất tốt. Họ có thể ghi bàn bằng nhiều tình huống rất đa dạng. Tôi nghĩ Việt Nam không nên chơi đối công với họ.

Với tiền đạo Baker thì nói chung ở hai biên phải hạn chế hoạt động của Indonesia, hạn chế những quả tạt bổng và những tình huống cố định mà họ có thể được hưởng. Đồng thời, cần huy động lực lượng để có phương án chống bóng bổng trong vòng cấm, với sự phối hợp giữa thủ môn và các trung vệ.

Nói kỹ hơn một chút, tuyến phòng ngự của mình có Thành Chung, có Văn Hậu để ngăn cản Baker. Và khi đối phương hưởng tình huống cố định, thì các cầu thủ ở tuyến trên cũng phải lùi về hỗ trợ hậu vệ".

Với tuyển Việt Nam, dù sau trận hòa 0-0 trước Singapore, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã phải chịu không ít sự phán xét, mổ xẻ, nhưng BLV Quang Huy cho rằng mấu chốt là chúng ta phải chắt chiu các cơ hội ghi bàn tốt hơn:

"Tôi nghĩ là thực ra Xuân Son và các đồng đội cũng có phần nào đó không may mắn trước Singapore. Nói chung, các chân sút chỉ cần nghiệm lại những tình huống dứt điểm thôi. Ở một góc nhìn nào đó, nếu những pha bóng ở ngay tình huống đầu tiên đi vào lưới thì mọi chuyện sẽ rất khác. Khi đó tâm lý chúng ta sẽ hưng phấn hơn và trận đấu cũng sẽ diễn ra theo một kịch bản khác".

Cuối cùng, dự đoán tỷ số trận đấu với Indonesia, BLV Quang Huy kết lại: "Tôi có cảm giác là Việt Nam hòa 1-1 nhưng vẫn sẽ đi tiếp. Bởi vì Indonesia sẽ không có tư tưởng cầu hòa khi gặp Singapore. Họ là đội mạnh hơn và sẽ muốn chứng tỏ sức mạnh của mình".