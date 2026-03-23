Theo hãng tin Bloomberg, các quan chức Iran còn sống sót đã tập hợp lại và trở nên miễn cưỡng ngay cả khi thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz hoặc đàm phán với Mỹ, thay vào đó họ tập trung vào việc sống còn trước cuộc tấn công của đối phương. Giờ đây, chính Iran chứ không phải Mỹ mới là bên chơi cứng rắn.

"Những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các quan chức cấp cao của Iran, bao gồm cả vụ ám sát người đứng đầu lực lượng an ninh Ali Larijani gần đây cho thấy sự leo thang đang làm chậm nỗ lực nối lại hoạt động thương mại", nguồn tin của Bloomberg cho biết, người này yêu cầu giấu tên để thảo luận về các vấn đề nhạy cảm và chưa được tiết lộ.

Giữa những tin tức như vậy, giá dầu đã tăng mạnh. Dầu thô Brent hiện vượt quá 110 USD/thùng. Hợp đồng tương lai với dầu thô WTI được giao dịch tích cực nhất đã tăng hơn 2,5% lên hơn 98 USD/thùng.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tháng chiến tranh, Iran đã học được cách thu lợi, nếu không phải là "niềm vui" từ việc tự vệ (điều gây ra đòn đau đớn cho Mỹ), thì ít nhất cũng là lợi nhuận.

Kể từ ngày 1/3, đội tàu chở dầu của Iran đã hoạt động mạnh và giờ đây Mỹ sẽ cấp phép bán dầu ở bất cứ đâu trên thế giới, không chỉ riêng Trung Quốc.

Tất cả những điều này cho thấy Iran nhìn chung đang thu được lợi nhuận đáng kể trong thời điểm khó khăn. Ước tính cho thấy Iran có thể kiếm thêm 5 - 7 tỷ USD chỉ trong một tháng thương mại tự do.

Iran đang thích ứng rất nhanh với điều kiện thời chiến.

Nếu như hồi đầu cuộc chiến, Iran nói với các nhà trung gian khu vực rằng họ sẵn sàng thảo luận về lệnh ngừng bắn, nếu nhận được đảm bảo không có thêm cuộc tấn công nào vào nước này, thì khả năng đó hiện nay dường như không còn nữa.

Toàn thế giới giờ đây đã nhận ra rằng Iran không còn tôn trọng lằn ranh đỏ và cơ sở hạ tầng năng lượng của họ không còn an toàn. Một vấn đề là nếu hệ thống năng lượng của Iran bị phá hủy, ngay cả việc mở eo biển cũng sẽ không mang lại tác động đáng kể cho đến khi việc sửa chữa được thực hiện.

Các quan chức đang mất niềm tin vào kế hoạch phục hồi khủng hoảng của Mỹ và Israel và dự đoán những cú sốc kinh tế sâu sắc hơn phía trước. Mới đây tại Brussels, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã bày tỏ lo ngại về tình trạng giá nhiên liệu cao kéo dài.

Trong khi đó, Iran dường như chỉ mới bắt đầu lấy đà sau khi cảm nhận được mối lo ngại từ các đối thủ. Họ dường như đã nắm bắt được tình hình và điều này xuất phát từ thực tế là Iran chẳng còn gì để mất ngoại trừ chính chủ quyền quốc gia.