HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bloomberg: Iran ngày càng cứng rắn và đã tìm ra cách kiếm lợi từ chiến tranh

Sao Đỏ |

Iran có thể khiến cuộc chiến tranh do Mỹ và Israel phát động chống lại họ kéo dài ngoài dự kiến của đối phương.

Theo hãng tin Bloomberg, các quan chức Iran còn sống sót đã tập hợp lại và trở nên miễn cưỡng ngay cả khi thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz hoặc đàm phán với Mỹ, thay vào đó họ tập trung vào việc sống còn trước cuộc tấn công của đối phương. Giờ đây, chính Iran chứ không phải Mỹ mới là bên chơi cứng rắn.

"Những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các quan chức cấp cao của Iran, bao gồm cả vụ ám sát người đứng đầu lực lượng an ninh Ali Larijani gần đây cho thấy sự leo thang đang làm chậm nỗ lực nối lại hoạt động thương mại", nguồn tin của Bloomberg cho biết, người này yêu cầu giấu tên để thảo luận về các vấn đề nhạy cảm và chưa được tiết lộ.

Giữa những tin tức như vậy, giá dầu đã tăng mạnh. Dầu thô Brent hiện vượt quá 110 USD/thùng. Hợp đồng tương lai với dầu thô WTI được giao dịch tích cực nhất đã tăng hơn 2,5% lên hơn 98 USD/thùng.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tháng chiến tranh, Iran đã học được cách thu lợi, nếu không phải là "niềm vui" từ việc tự vệ (điều gây ra đòn đau đớn cho Mỹ), thì ít nhất cũng là lợi nhuận.

Kể từ ngày 1/3, đội tàu chở dầu của Iran đã hoạt động mạnh và giờ đây Mỹ sẽ cấp phép bán dầu ở bất cứ đâu trên thế giới, không chỉ riêng Trung Quốc.

Tất cả những điều này cho thấy Iran nhìn chung đang thu được lợi nhuận đáng kể trong thời điểm khó khăn. Ước tính cho thấy Iran có thể kiếm thêm 5 - 7 tỷ USD chỉ trong một tháng thương mại tự do.

Iran đang thích ứng rất nhanh với điều kiện thời chiến.

Nếu như hồi đầu cuộc chiến, Iran nói với các nhà trung gian khu vực rằng họ sẵn sàng thảo luận về lệnh ngừng bắn, nếu nhận được đảm bảo không có thêm cuộc tấn công nào vào nước này, thì khả năng đó hiện nay dường như không còn nữa.

Toàn thế giới giờ đây đã nhận ra rằng Iran không còn tôn trọng lằn ranh đỏ và cơ sở hạ tầng năng lượng của họ không còn an toàn. Một vấn đề là nếu hệ thống năng lượng của Iran bị phá hủy, ngay cả việc mở eo biển cũng sẽ không mang lại tác động đáng kể cho đến khi việc sửa chữa được thực hiện.

Các quan chức đang mất niềm tin vào kế hoạch phục hồi khủng hoảng của Mỹ và Israel và dự đoán những cú sốc kinh tế sâu sắc hơn phía trước. Mới đây tại Brussels, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã bày tỏ lo ngại về tình trạng giá nhiên liệu cao kéo dài.

Trong khi đó, Iran dường như chỉ mới bắt đầu lấy đà sau khi cảm nhận được mối lo ngại từ các đối thủ. Họ dường như đã nắm bắt được tình hình và điều này xuất phát từ thực tế là Iran chẳng còn gì để mất ngoại trừ chính chủ quyền quốc gia.

Theo Bloomberg
Tôi “đóng băng” 5 ứng dụng này trên điện thoại Android, ai ngờ pin dùng được lâu hơn hẳn: Đây là cách làm
Tags

chiến tranh

Bloomberg

Iran cứng rắn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

01:12
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại