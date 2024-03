Tàu hàng Galaxy Leader bị Houthi thu giữ từ ngày 5/12/2023. (Ảnh: Reuters)

Theo bài báo, Trung Quốc và Nga hứa sẽ dành cho nhóm quân sự dòng Shia này sự “ủng hộ chính trị” nhất định. Chưa biết lời hứa cụ thể của Nga và Trung Quốc là gì. Bloomberg cho rằng đó có thể là sự ủng hộ trong các tổ chức quốc tế, như chặn các nghị quyết chống lại Houthi tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tháng 1 vừa qua, khi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết lên án việc Houthi tấn công các tàu hàng trên Biển Đỏ , Trung Quốc và Nga bỏ phiếu trắng.

Theo Bloomberg , cuộc đàm phán của các nhà ngoại giao Nga và Trung Quốc với đại diện Houthi diễn ra ở Oman.

Đầu năm nay, một phái đoàn của Houthi thăm Mátxcơva để hội đàm với Bộ Ngoại giao Nga. Hai bên bàn các biện pháp để gây sức ép buộc Israel và Mỹ phải kết thúc chiến sự ở Dải Gaza, trong bối cảnh vài chục ngàn người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột từ tháng 10 năm ngoái.

Từ tháng 11 năm ngoái, Houthi nhiều lần tấn công tàu thương mại trên Biển Đỏ, gây xáo trộn một trong những tuyến vận tải biển quan trọng nhất thế giới. Lực lượng này tuyên bố chỉ tấn công những tàu liên quan đến Israel, để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza.

Mỹ và Anh đã triển khai nhiều đợt không kích nhằm vào mục tiêu của Houthi để đáp trả.

Ngày 22/3, Mỹ sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an ủng hộ nghị quyết do nước này đệ trình để yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và trả tự do cho các con tin, đồng thời thúc ép đồng minh Israel cho phép đưa thêm hàng viện trợ nhân đạo và bảo vệ thường dân nhiều hơn.

Nate Evans, phát ngôn viên phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cho biết nghị quyết này là kết quả của “nhiều vòng tham vấn” với các thành viên của Hội đồng Bảo an.