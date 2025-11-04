Bloomberg dẫn nguồn tin từ Chính phủ Anh cho biết, London gần đây đã phê duyệt việc chuyển giao thêm tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine.

Nguồn tin không tiết lộ số lượng tên lửa được cung cấp nhưng nhấn mạnh việc chuyển giao được thực hiện nhằm đảm bảo Ukraine có đủ vũ khí trước những tháng mùa đông, thời điểm mà Anh dự đoán Nga sẽ tăng cường các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Ukraine.

Các nguồn tin của Bloomberg nhận định, động thái của Chính phủ Anh xuất phát từ lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã nhiều lần bác bỏ việc chuyển giao tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine. Việc Mỹ hạn chế hỗ trợ vũ khí tầm xa khiến Anh trở thành một trong những quốc gia châu Âu chủ chốt tiếp tục cung cấp năng lực tấn công chiến lược cho Kiev.

Hiện, giới chức Anh và Ukraine chưa bình luận về các thông tin này.

Storm Shadow là tên lửa hành trình có độ chính xác cao do MBDA sản xuất. Tên lửa này được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao, được bảo vệ tốt như trung tâm chỉ huy, cơ sở hạ tầng quân sự và kho vũ khí.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, tên lửa có chiều dài khoảng 5,1 mét, sải cánh khoảng 3 mét với tổng trọng lượng khoảng 1.300 kg, mang đầu nổ đa chức năng 450 kg. Storm Shadow được trang bị động cơ phản lực, cung cấp tốc độ tối đa lên tới 1.000 km/h.

Tùy vào từng biến thể, tên lửa có tầm bắn từ 250-560 km. Tên lửa được tối ưu hóa cho phép bay ở độ cao thấp, khiến hệ thống radar khó phát hiện và đánh chặn.