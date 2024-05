Tuần trước, OpenAI gây chú ý khi giới thiệu phiên bản nâng cấp của ChatGPT-4o - mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng nói chuyện, cười và phản ứng như người thật. Tuy nhiên, nhiều người dùng ngay lập tức nhận thấy giọng nói của mô hình này rất giống với một người thực tế - diễn viên Scarlett Johansson.

Trong diễn biến bất ngờ, Scarlett Johansson vừa chính thức lên tiếng cáo buộc OpenAI đã sử dụng giọng nói "gây ám ảnh" giống hệt giọng của cô cho "Sky" - một trong những giọng nói của ChatGPT-4o.

Video trình diễn GPT-4o của OpenAI với chất giọng của "Sky"

Vấn đề bắt đầu từ bản demo ChatGPT được giới thiệu tuần trước. Giọng nói AI được sử dụng trong bản demo nhanh chóng bị so sánh với vai diễn của Scarlett Johansson trong bộ phim khoa học viễn tưởng "Her" (2013), nơi cô lồng tiếng cho một trợ lý ảo AI. Thêm dầu vào lửa, CEO của OpenAI - Sam Altman - đã đăng dòng tweet với nội dung "Her" ngay sau thông báo về phiên bản ChatGPT mới.

OpenAI hiện đã gỡ bỏ giọng nói "Sky" khỏi mô hình, đồng thời tuyên bố rằng họ đã phát triển giọng nói AI từ một diễn viên khác, người vẫn chưa được tiết lộ danh tính vì lý do bảo mật. Công ty khẳng định giọng nói này không phải là bản sao chép giọng của Scarlett Johansson mà thuộc về một diễn viên chuyên nghiệp khác, sử dụng giọng nói tự nhiên của chính người đó.

"Her" (2013) là phim khoa học viễn tưởng lãng mạn kể về Theodore Twombly (Joaquin Phoenix thủ vai), một người đàn ông cô đơn trong tương lai nảy sinh tình cảm với Samantha (lấy giọng Scarlett Johansson), một hệ điều hành thông minh nhân tạo.



Trong tuyên bố được đưa ra hôm nay, Scarlett Johansson bày tỏ rằng rất sốc và tức giận khi nghe bản demo. Cô cho biết ngay cả những người bạn thân và các hãng tin tức cũng không thể phân biệt được giọng nói AI với giọng nói thật của mình.

Tuy nhiên, tuyên bố của Scarlett Johansson hé lộ thêm một tình tiết quan trọng. Cách đây 9 tháng, Sam Altman được cho là đã đề nghị Scarlett Johansson lồng tiếng cho trợ lý giọng nói ChatGPT mới, nhưng cô đã từ chối vì lý do cá nhân. Chỉ 2 ngày trước khi ra mắt GPT-4o, Sam Altman tiếp tục liên lạc thuyết phục Scarlett Johansson, nhưng công ty đã tiến hành ra mắt trước khi đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Diễn viên Scarlett Johansson

Do đó, Scarlett Johansson đã nhờ đến luật sư và gửi hai lá thư cho OpenAI yêu cầu minh bạch về quá trình phát triển giọng nói "Sky". Có vẻ như việc OpenAI gỡ bỏ giọng nói này có liên quan đến những lá thư của Johansson.

Vụ kiện của Scarlett Johansson nêu bật những lo ngại về công nghệ deepfake và việc bảo vệ quyền hình ảnh cá nhân, thành quả lao động và danh tính cá nhân trong thời đại AI. Sự kiện này đang trở thành một chương quan trọng trong cuộc tranh luận đang diễn ra về những tác động đạo đức của công nghệ AI.