Bkav: Người dùng Việt Nam bị thiệt hại do virus máy tính lên đến 24.400 tỷ đồng

Kết quả được đưa ra từ chương trình Đánh giá an ninh mạng dành cho người sử dụng cá nhân do Tập đoàn Bkav thực hiện tháng 12/2021. Theo Bkav, mặc dù thay đổi nhận thức về an ninh mạng của người dùng có dấu hiệu khả quan nhưng Việt Nam vẫn luôn là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhiễm mã độc và hứng chịu các cuộc tấn công mạng thuộc nhóm cao trên thế giới.

Không những thế, mức độ sử dụng máy tính và các thiết bị thông minh tại Việt Nam đã tăng đột biến bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, đây chính là môi trường lý tưởng để virus bùng phát và lây lan mạnh. Chính vì vậy, đã có 70,7 triệu lượt máy tính bị nhiễm virus trong năm 2021.

Bên cạnh đó, năm 2021 cũng là một năm đầy biến động của các loại tiền số (coin). Theo đó, các loại hình kinh doanh liên quan đến tiền số, vốn hóa của các đồng tiền số đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD, điều này kéo theo số lượng tấn công mã hóa dữ liệu đòi trả tiền chuộc bằng coin tăng mạnh.

Tại Việt Nam, số lượt máy tính bị virus mã hoá dữ liệu tấn công trong năm 2021 lên tới hơn 2,5 triệu lượt, cao gấp 4,5 lần so với năm 2020. Đa số người sử dụng Việt Nam vẫn còn lúng túng, chưa biết cách ứng phó khi máy tính bị mã hoá dữ liệu. Đáng chú ý, hơn 99% người tham gia chương trình Đánh giá an ninh mạng 2021 của Bkav chọn làm theo hướng dẫn trả tiền với hy vọng lấy lại được dữ liệu của mình từ hacker.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, cách làm này không những người dùng có thể không lấy lại được dữ liệu mà còn mất tiền oan. Theo đó, người dùng cần phòng vệ một cách chủ động, thiết lập các biện pháp bảo vệ an toàn cho dữ liệu, đặc biệt cần có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, người dùng đã thích ứng hơn với hình thức làm việc, ăn, chơi… online. Tuy nhiên, các chuyên gia Bkav khuyến cáo, người dùng cần tăng ý thức cẩn trọng trước những chiêu trò lừa đảo dưới hình thức tặng quà hấp dẫn. Hiện nay, có ba chiêu thức lừa đảo phổ biến nhất là: gọi điện thông báo trúng thưởng; mời chào mua hàng để tiếp tục nhận mã trúng thưởng và nhắn tin trúng thưởng qua Facebook.