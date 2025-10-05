Bitcoin tăng hơn 12% trong 1 tuần, áp sát mốc cao nhất lịch sử

Chiều 4/10 (giờ Việt Nam), Bitcoin (BTC) giao dịch ở vùng giá hơn 122.000 USD, tăng khoảng 2,39% trong vòng 24h qua.

Như vậy, trong vòng 7 ngày (từ 27/9 đến 4/10), giá đồng tiền số lớn nhất thế giới tăng từ vùng giá 109.000 USD lên hơn 122.000 USD, tương ứng mức tăng hơn 12%.

Đà tăng này cũng giúp vốn hóa của Bitcoin đạt mức 2.439 tỷ USD (theo dữ liệu từ nền tảng CoinMarketCap), đồng thời BTC đang tiến sát vùng đỉnh lịch sử 124.000 USD thiết lập vào giữa tháng 8.

Giá Bitcoin đang tiệm cận vùng đỉnh lịch sử 124.000 USD.

Theo CoinTelegraph , đợt tăng giá này của Bitcoin được "kích hoạt" sau khi Chính phủ Mỹ đóng cửa do Thượng viện Mỹ chưa thể thông qua các dự luật ngân sách.

Bitcoin được hưởng lợi khi các cơ quan liên bang cho nhân viên nghỉ việc tạm thời và việc công bố dữ liệu kinh tế quan trọng như báo cáo việc làm hay bảng lương phi nông nghiệp bị trì hoãn.

Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư cũng lạc quan hơn do dữ liệu lịch sử cho thấy tháng 10 hàng năm thường là thời điểm giá Bitcoin tăng. Cụ thể, trong 10 năm gần nhất, Bitcoin tăng giá 9 lần trong tháng 10.

Theo chuyên gia phân tích Jake Kennis, dòng vốn từ các quỹ ETF Bitcoin vẫn là một trong số các động lực lớn đẩy giá Bitcoin lên cao. Theo dữ liệu thống kê trong 5 ngày qua, các quỹ ETF Bitcoin trên toàn cầu đã hút ròng tổng cộng 2,3 tỷ USD.

Diễn biến giá Bitcoin trong vòng 1 tuần qua. (Ảnh: CoinMarketCap)

“Dường như đà tăng này được thúc đẩy bởi nhu cầu của các tổ chức thông qua các quỹ ETF Bitcoin, với dòng vốn tích cực liên tục chảy vào trong suốt đầu tháng 10, tạo ra động lực tăng mạnh mẽ. Xu hướng này cho thấy dòng vốn ETF có thể đang thúc đẩy đà tăng hiện tại của Bitcoin, hướng tới mức giá cao nhất mọi thời đại”, chuyên gia Jake Kennis cho biết.

Về góc độ kỹ thuật, các nhà phân tích của Bitfinex cho rằng vùng giá 111.000 USD đến 113.000 USD của Bitcoin đang là "khá vững chắc".

"Nếu dòng vốn tiếp tục ổn định và dữ liệu vĩ mô không có gì quá bất ngờ, rất có thể Bitcoin sẽ có mức đỉnh cao mới trong Quý 4 năm nay'', các chuyên gia của Bitfinex nhận định.