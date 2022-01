Bít tết bò in 3D từ tế bào cơ nhân tạo

Miếng bít tết độc lạ nói trên nặng 104 gram, chủ yếu là chất béo và tế bào cơ nhân tạo. Đây là miếng bít tết nhân tạo lớn nhất đầu tiên được con người sản xuất, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sản xuất bít tết in sinh học quy mô thương mại trong tương lai.

Theo tiết lộ của MeaTech3D, tế bào dùng để in miếng bít tết này được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến độc quyền. Bắt đầu bằng các tế bào gốc của bò từ mẫu vật mô, nuôi trồng để chúng nhân lên. Khi đủ số lượng, tế bào gốc được biến đổi thành mực in sinh học để tương thích với máy in 3D.

Máy in của MeaTech3D được thiết kế theo kết cấu thịt bít tết, sản phẩm in xong được đặt trong lồng ấp phát triển tiếp, tế bào gốc sẽ lớn dần thành mỡ và mô cơ để tạo ra miếng bít tết sản phẩm như thịt sinh học.