Bình Thuận: Trùm giang hồ Thảo lụi và đàn em chuẩn bị hầu tòa

Ngày 10/10, Tòa án nhân dân TP Phan Thiết vừa có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vụ án hủy hoại tài sản.

Các bị cáo đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Thảo (tên gọi khác: Thảo lụi, Bảy Thảo, SN 1965, trú khu phố 2, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết, Bình Thuận); Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1970, trú khu phố 2, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết); Phạm Quốc Cường (tên gọi khác là Nhí, SN 1987, trú khu phố 4, phường Phú Tài, TP Phan Thiết); Phan Anh Kim (tên gọi khác: Hưng Chùa, SN 1973, trú khu phố 2, phường Xuân An, TP Phan Thiết); Lê Minh Khôi (tên gọi khác: Khôi Bắc Kỳ, SN 1982 tại Thanh Hóa).

Các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, truy tố về tội Hủy hoại tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự.

Thời gian mở phiên tòa dự kiến vào lúc 8 giờ ngày 17/10/2023 và việc xét xử sẽ diễn ra trong 3 ngày (17, 18 và 19/10/2023).

Lực lượng công an khám xét nhà của trùm giang hồ Thảo lụi. (Ảnh:N.L)

Trước đó, ngày 3/6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Thuận; Công an TP Phan Thiết thực hiện lệnh khám xét tại nhà của Thảo lụi tại phường Xuân An, TP Phan Thiết. Tuy nhiên, Thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau hơn 2 ngày huy động lực lượng truy xét, ngày 5/6, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được Thảo khi y đang lẩn trốn trong một khách sạn ở quận Phú Nhuận, TP.HCM. Cảnh sát đã thu giữ nhiều hành lý của Thảo và 5 chiếc điện thoại di động cùng nhiều sim điện thoại mang theo để liên lạc.

Đến ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thảo về tội Hủy hoại tài sản và thực hiện lệnh tạm giam.

Các bị can khác cùng bị khởi tố, bắt giam gồm: Phạm Quốc Cường, Nguyễn Thị Thu Phương, Lê Minh Khôi và Lê Thuận Danh cùng về tội Hủy hoại tài sản.

Theo điều tra, năm 2019, do tranh chấp đất đai, Thảo huy động đàn em đến đập phá tài sản của người dân ở phường Phú Hài, TP Phan Thiết. Sau đó, người này gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.