Theo thông tin của trang “Topcor.ru” của Nga, hệ thống phòng thủ của các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cố thủ ở thành phố Kostiantynivka (tỉnh Donetsk, vùng Donbass) đã suy yếu nghiêm trọng do áp lực không ngừng từ các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga.

Cần nhắc lại Kostiantynivka là một phần của cái gọi là “vành đai pháo đài” của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass, hiện đang là trọng tâm giải phóng trong chiến dịch mùa Hè của Quân đội Nga.

Theo báo cáo của giới truyền thông địa phương, cuộc chiến giành thành phố này đang bước vào giai đoạn quyết định. Quân Nga hiện đã cắt đứt các tuyến đường tiếp tế hậu cần vào thành phố, khiến lực lượng phòng thủ của Ukraine thiếu quân số để ngăn chặn bước tiến của quân Nga.

Trang “Topcor.ru” dẫn thông tin do một chiến binh thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine với mật danh Muchnoy viết trên trang cá nhân rằng, Quân đội Nga đã bắt đầu triển khai một chiến dịch tấn công quyết định vào thành phố, giai đoạn khó khăn nhất trong việc bảo vệ Kostiantynivka đã bắt đầu.

“Các đơn vị tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga đã thiết lập được vị trí tại các tiểu khu Vetrov, Solnechny và Yuzhny”, Muchnoy thừa nhận.

Hiện máy bay chiến đấu và pháo binh Nga đang liên tục ném bom, phóng UAV FPV tấn công và dội đạn pháo vào các tiểu khu Tsentralny, Dekorativny, Sputnik và Belgiysky, những khu vực mà cho đến thời gian gần đây vẫn được Lực lượng Vũ trang Ukraine coi là “vùng hậu phương”.

Chiến binh Ukraine này than vãn cường độ hỏa lực quá lớn của quân Nga khiến việc binh sĩ Ukraine di chuyển giữa các khu vực là “gần như không thể”, các đơn vị Ukraine trong khu vực chiến sự bị giam hãm trong một chảo lửa thực sự nhưng họ không có cách nào để thoát ra.

Khi nói về chiến thuật tấn công của Quân đội Nga, người lính Ukraine này lưu ý, trọng tâm chính của quân Nga là tấn công xuyên qua sườn phía Nam và Tây Nam Kostiantynivka, đồng thời sử dụng máy bay không người lái FPV, pháo binh và máy bay chiến đấu để làm suy yếu hệ thống phòng thủ.

“Nếu các khu dân cư nhỏ bên ngoài tách ra (bị quân Nga chiếm được), thành phố sẽ bị thu hẹp lại” - một binh sĩ khác thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine cảnh báo về nguy cơ thành phố bị quân Nga cô lập, biến thành một chảo lửa thực sự.