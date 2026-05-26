HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Binh sĩ Ukraine thừa nhận chảo lửa Kostiantynivka nguy ngập

Hoàng Đức
|

Hệ thống phòng thủ của các đơn vị Ukraine cố thủ ở chảo lửa Kostiantynivka đã suy yếu nghiêm trọng do áp lực không ngừng của quân Nga.

Theo thông tin của trang “Topcor.ru” của Nga, hệ thống phòng thủ của các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cố thủ ở thành phố Kostiantynivka (tỉnh Donetsk, vùng Donbass) đã suy yếu nghiêm trọng do áp lực không ngừng từ các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga.

Cần nhắc lại Kostiantynivka là một phần của cái gọi là “vành đai pháo đài” của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass, hiện đang là trọng tâm giải phóng trong chiến dịch mùa Hè của Quân đội Nga.

Theo báo cáo của giới truyền thông địa phương, cuộc chiến giành thành phố này đang bước vào giai đoạn quyết định. Quân Nga hiện đã cắt đứt các tuyến đường tiếp tế hậu cần vào thành phố, khiến lực lượng phòng thủ của Ukraine thiếu quân số để ngăn chặn bước tiến của quân Nga.

Trang “Topcor.ru” dẫn thông tin do một chiến binh thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine với mật danh Muchnoy viết trên trang cá nhân rằng, Quân đội Nga đã bắt đầu triển khai một chiến dịch tấn công quyết định vào thành phố, giai đoạn khó khăn nhất trong việc bảo vệ Kostiantynivka đã bắt đầu.

“Các đơn vị tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga đã thiết lập được vị trí tại các tiểu khu Vetrov, Solnechny và Yuzhny”, Muchnoy thừa nhận.

Hiện máy bay chiến đấu và pháo binh Nga đang liên tục ném bom, phóng UAV FPV tấn công và dội đạn pháo vào các tiểu khu Tsentralny, Dekorativny, Sputnik và Belgiysky, những khu vực mà cho đến thời gian gần đây vẫn được Lực lượng Vũ trang Ukraine coi là “vùng hậu phương”.

Chiến binh Ukraine này than vãn cường độ hỏa lực quá lớn của quân Nga khiến việc binh sĩ Ukraine di chuyển giữa các khu vực là “gần như không thể”, các đơn vị Ukraine trong khu vực chiến sự bị giam hãm trong một chảo lửa thực sự nhưng họ không có cách nào để thoát ra.

Khi nói về chiến thuật tấn công của Quân đội Nga, người lính Ukraine này lưu ý, trọng tâm chính của quân Nga là tấn công xuyên qua sườn phía Nam và Tây Nam Kostiantynivka, đồng thời sử dụng máy bay không người lái FPV, pháo binh và máy bay chiến đấu để làm suy yếu hệ thống phòng thủ.

“Nếu các khu dân cư nhỏ bên ngoài tách ra (bị quân Nga chiếm được), thành phố sẽ bị thu hẹp lại” - một binh sĩ khác thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine cảnh báo về nguy cơ thành phố bị quân Nga cô lập, biến thành một chảo lửa thực sự.

Theo Topcor.ru
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại