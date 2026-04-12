Binh sĩ Ukraine đã phá hủy thiết giáp Typhoon-VDV hiếm gặp trang bị pháo 30mm của Nga

Chiếc xe thiết giáp được phát hiện bởi Tiểu đoàn Hệ thống Không người lái STAR thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 22. Các binh sĩ Nga đã bỏ lại xe bọc thép Typhoon-VDV gần tuyến phòng thủ của Ukraine sau khi bị chặn lại bởi chướng ngại vật dạng "răng rồng".

Do chiếc xe đã nằm bất động, nên việc phá hủy thay vì thu giữ nó bị xem là khá lãng phí.

Máy bay không người lái Ukraine tấn công thiết giáp K-4386 Typhoon-VDV.

Theo giới thiệu, xe thiết giáp chở quân (APC) K-4386 Typhoon-VDV là biến thể sửa đổi dựa trên khung gầm KamAZ-53949 cấu hình 4x4, được phát triển theo nhu cầu của lực lượng Đổ bộ đường không (Lính dù) Nga.

Ưu điểm chính của chiếc APC này nằm ở trọng lượng nhẹ, độ cơ động cao, dễ dàng không vận đến bất cứ nơi đâu bằng máy bay vận tải hay phương tiện chuyên chở đường sắt thông thường.

Thân xe K-4386 cấu tạo bởi thép liền khối đạt tiêu chuẩn chống đạn STANAG 4569 cấp độ 3 (chuẩn NATO), chống được đạn 7,62mm từ cự ly 30m hoặc đạn 12,7mm bắn từ xa. Xe còn chịu được vụ nổ mìn sức công phá tương đương 8kg thuốc nổ TNT dưới gầm hay bánh xe.

Trọng lượng của Typhoon-VDV là 11 tấn, chở theo được 8 binh sĩ, tốc độ tối đa lên đến 100km/h, tầm hoạt động 1.200km nhờ động cơ diesel KamAZ 610.10-350 công suất máy 350 mã lực.

K-4386 Typhoon-VDV với module vũ khí 32V01.

Nổi bật trên nóc xe là trạm vũ khí điều khiển từ xa 32V01 gắn pháo tự động 2A42 cỡ 30mm (cơ số 300 viên đạn), bên cạnh đó là 1 súng máy 7,62mm (cơ số đạn 1.200 viên) cùng 6 ống phóng đạn khói ngụy trang.

Buồng lái của K-4386 được lắp đặt hệ thống quản lý tác chiến GALS-D1M nhằm theo dõi tình trạng động cơ, tốc độ di chuyển hay quan sát chướng ngại vật trên đường thông qua 5 camera. Lái xe điều chỉnh được độ cao ngay khi xe chạy để phù hợp với địa hình bằng cách tăng giảm áp suất lốp.