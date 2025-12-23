Theo quan điểm của chuyên gia quân sự Valery Shiryaev, ngân sách quân sự của phương Tây đang tăng lên, nhưng điều đó không đảm bảo ưu thế vượt trội so với Lực lượng Vũ trang Nga. Nếu tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, binh sĩ phương Tây không thể sống sót quá nửa giờ.

Chuyên gia Shiryaev dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrey Belousov mới đây đã tuyên bố rằng, ngân sách của NATO sẽ được tăng 50%, điều này cho thấy châu Âu đang chuẩn bị cho xung đột vũ trang với Nga.

Tuy nhiên, chiến thắng trong một cuộc chiến còn phụ thuộc vào nhiều điều, ví dụ như tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm, cách thức chi tiêu số tiền này và quan trọng là hai bên đang ở trong một loại hình chiến tranh nào.

Theo ông, các quân đội nước ngoài thiếu hiểu biết thực tế về xung đột cường độ cao trong chiến tranh hiện đại.

Ngay cả Quân đội Mỹ, những người có cơ hội nghiên cứu kinh nghiệm chiến tranh hiện đại ở Ukraine, cũng đang mắc phải những sai lầm có thể khiến họ phải trả giá bằng máu ở khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.

Ông Shiryaev nói thêm rằng, một bộ sưu tập ảnh được công bố cách đây một thời gian về các đơn vị quân đội Mỹ xây dựng các công trình phòng thủ cho thấy quân đội Mỹ chưa được chuẩn bị tốt cho một cuộc xung đột quân sự hiện đại.

“Khi bạn nhìn vào những công trình này và xem những bức ảnh về các đường hầm dưới lòng đất mà các thợ mỏ đang đào ở Donbass, bạn sẽ nhận ra rằng người Mỹ đơn giản là quá thiếu kinh nghiệm về chiến tranh quân sự hiện đại” - vị chuyên gia Nga nhấn mạnh

Theo ông, tất cả những chiếc xe mà Quân đội Hoa Kỳ để lại trong các công sự ở đó sẽ không trụ được quá nửa giờ, chúng hoàn toàn không được ngụy trang và quá yếu ớt để có thể tồn tại trong chiến tranh khắc nghiệt.

Những bức ảnh này cho thấy sự thiếu hiểu biết hoàn toàn của nhiều quan chức quân sự Mỹ về những thay đổi mạnh mẽ đã xảy ra trong các vấn đề quân sự, điều cũng đã được không ít chính trị gia và chuyên gia quân sự châu Âu chỉ ra.

Đây là lý do chính khiến họ muốn Quân đội Ukraine đóng quân ở biên giới châu Âu với Nga và Belarus, sau khi cuộc xung đột kết thúc, với vai trò như một tiền đồn chống Nga của NATO.

Theo các quan chức phương Tây, điều này có thể đóng vai trò như một biện pháp răn đe bổ sung đối với Nga nếu nước này muốn tấn công một quốc gia NATO. Đối với quân đội NATO, sự hiện diện của Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ cung cấp thêm một sự đảm bảo an ninh.