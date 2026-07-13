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Binh sĩ Mali và Quân đoàn châu Phi của Nga tái chiếm thành phố chiến lược Anefis

Sao Đỏ
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Quân đội chính quyền quân sự Mali cùng với "Quân đoàn châu Phi" của Nga đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Anefis ở phía Bắc đất nước.

Thông tin này được đăng tải trên tờ báo Pháp Le Figaro, trích dẫn nguồn tin riêng của họ.

Anefis nằm cách thành phố Kidal khoảng 100km và có tầm quan trọng chiến lược to lớn trong việc kiểm soát các vùng phía Bắc của Mali.

Việc tái kiểm soát Anefis được coi là chìa khóa cho nỗ lực của chính quyền quân sự Mali nhằm tái khẳng định quyền kiểm soát các khu vực phía Bắc đất nước và tạo điều kiện cho một cuộc tấn công mới vào Kidal. Như vậy, thành phố này lọt vào tay quân nổi dậy chỉ trong khoảng một tuần.

Lực lượng đối lập bao gồm các chiến binh từ "Nhóm Hỗ trợ Hồi giáo và người Hồi giáo" (JNIM) và nhiều tay súng Tuareg từ "Mặt trận Giải phóng Azawad" (FLA).

Để thực hiện chiến dịch, phía Nga đã gửi quân tiếp viện đến khu vực Anefis và thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội chính quyền Mali và các đơn vị Nga sau khi lực lượng bổ sung đến.

Ông Mohamed Elmaoulud Ramadan - đại diện của nhóm Mặt trận Giải phóng Azawad cho biết họ đã rời khỏi thành phố vì lý do chiến lược, cũng như để tránh thương vong cho dân thường.

Theo ông Ramadan, chính quyền quân sự Mali đã nhận được tiếp viện từ nước ngoài và khẳng định khoảng 95% lực lượng tham gia chiến dịch là người Nga, phần còn lại là các lực lượng dân quân phía Bắc và binh sĩ Mali chỉ chiếm số lượng nhỏ.

Vị trí thành phố Anefis ở Mali trên bản đồ Google Maps.

Trong cuộc tấn công, một nhóm chiến binh thuộc Quân đoàn Châu Phi và chính quyền quân sự Mali bị bao vây trong một doanh trại gần thành phố và tiếp tục kháng cự.

Sau đó quân nổi dậy đã bắn hạ một máy bay trực thăng tấn công Mi-24 của Nga gần các thành phố Gao và Anefis.

Một đoàn quân lớn xuất phát từ thành phố Gao ở phía Đông Bắc Mali để thay thế lực đồn trú. Lực lượng này bao gồm hơn 200 binh sĩ Nga và khoảng 100 chiến binh từ chính quyền quân sự Mali.

Trong quá trình tiến quân, đơn vị trên liên tục bị phục kích và giao tranh nổ ra ở khu vực Tabankorta, dẫn tới một trận đụng độ ác liệt.

Theo Le Figaro
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