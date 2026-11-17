Các binh sĩ Đức đồn trú tại Lithuania vừa tự chế tạo "lồng sắt" chống drone cho xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7A1.

Trong những bức ảnh được công bố tuần này, binh sĩ Đức thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 45, đang đồn trú thường trực tại Lithuania, đang chế tạo một "lồng sắt" tự chế (mangal) trên xe tăng Leopard 2A7A1.

"Tia lửa bắn ra, lưới thép thành hình: Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 có lồng chống drone", Bộ Chỉ huy Đức viết trên mạng xã hội.

Cỗ máy này cũng được trang bị tổ hợp bảo vệ chủ động (KAZ) Trophy - một hệ thống có nguồn gốc từ Israel, sử dụng radar để phát hiện các phương tiện chống tăng đang lao tới và phóng ra đạn cỡ nhỏ nhằm tiêu diệt các mối đe dọa.

Trong một thời gian dài, ngay cả trong điều kiện drone ngày càng chiếm ưu thế trên mặt trận Ukraine, bộ chỉ huy của các quốc gia lớn ở châu Âu vẫn hoàn toàn tin tưởng vào tổ hợp bảo vệ chủ động như một phương thuốc vạn năng chống lại UAV.

Họ coi việc trang bị "lồng sắt" cho các xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) của mình là điều đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được.

Có vẻ như cách tiếp cận này ít nhiều đã thay đổi, ít nhất là phía quân đội Đức đã giải thích "ý tưởng này xuất phát từ chính các binh sĩ".

"Chiếc lồng được thiết kế để đánh chặn drone trước khi chúng chạm tới tháp pháo, ít nhất nó sẽ làm suy yếu sức công phá từ đầu đạn của drone", quân đội Đức cho biết.

Những chiếc xe tăng với diện mạo bảo vệ mới này sẽ được thử nghiệm trong cuộc tập trận "Freedom Shield 26-II", diễn ra từ 17/11-27/11. Lữ đoàn 45 sẽ huy động khoảng 700 drone tham gia các cuộc diễn tập.

Các nhà quan sát Đức đã đưa ra đánh giá về hoạt động tự phát này của các binh sĩ tăng thiết giáp Đức: "Thành thật mà nói, các ô lưới trông khá thô kệch, nhưng bước đầu dùng tạm như vậy là ổn. Ít nhất thì đối với hệ thống bảo vệ chủ động, chúng sẽ không gây cản trở".