Binh sĩ bất ngờ chỉ trích xe tăng T-80BVM

Một thành viên tổ lái xe tăng Nga đang chiến đấu tại Ukraine đã đưa ra lời bình luận thẳng thắn về xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-80BVM, khi chỉ trích gay gắt chất lượng, độ tin cậy và hiệu suất chiến trường của phương tiện.

Những nhận xét này được đăng tải trong cuộc phỏng vấn với một chỉ huy xe tăng có mật danh "Tim".

T-80BVM là một trong những phiên bản nâng cấp mới nhất của Quân đội Nga, được quảng bá công khai là xe tăng hiện đại và sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên "Tim" cho biết, MBT này hoạt động rất khác trong điều kiện thực tế.

Quân nhân trên mô tả cỗ chiến xa trông rất ấn tượng trên lý thuyết nhưng lại được chế tạo kém và có màn thể hiện tồi trên thực địa.

Theo ghi nhận, “Nó trông khá ổn trên lý thuyết, nhưng chất lượng thực thì tệ hại. Điển hình như bu lông được làm bằng hợp kim mềm, dễ gãy ngay lập tức, và bạn còn sợ cả việc siết chặt chúng nữa”.

Ngoài ra các hệ thống quan trọng thường xuyên gặp sự cố: "Hệ thống thủy lực trong tháp pháo bắt đầu rò rỉ ngay khi xe lăn bánh khỏi rơ moóc. Bạn sửa xong một chỗ rò rỉ thì vị trí khác lại xuất hiện, cứ thế tiếp diễn".

Khoang lái được mô tả là rất chật chội, đặc biệt là đối với chỉ huy, do có thêm thiết bị ảnh nhiệt: "Thiết kế công thái học rất kém. Những chiếc xe tăng này đã chật chội bên trong, và T-80BVM còn chật hơn nữa."

Người lính xe tăng cũng phản bác những tuyên bố lâu nay của Nga về động cơ turbine khí của T-80. Trong khi truyền thông nhà nước mô tả sự êm ái, khởi động nhanh và linh hoạt trong sử dụng nhiên liệu, "Tim" lại đưa ra mô tả ngược lại.

“Chỉ có tiếng động vừa phải từ phía trước. Còn từ hai bên và phía sau, âm thanh nghe như máy bay phản lực đang cất cánh.”

Binh sĩ này cũng lưu ý rằng trên thực tế, họ không sử dụng dầu diesel: "Đều chạy bằng xăng chuyên dụng. Bạn không thể chỉ đổ dầu diesel vào".

Hiệu suất của động cơ trên địa hình lầy lội được mô tả là kém: "Trên đất nhão, xe tăng gần như không di chuyển. Nó gầm rú và rít lên nhưng hầu như không thể bò, trong khi chiếc T-72 vẫn chạy qua mà không gặp vấn đề gì".

Xe tăng T-80BVM không đạt hiệu quả cao như mô tả.

Binh sĩ này còn kể lại một sự chậm trễ nguy hiểm trong chiến đấu, khi đơn vị của anh ta bị pháo binh tập kích: “Khi nhóm của chúng tôi bị phát hiện và đối phương bắt đầu nã pháo, chiếc T-72 lập tức khởi động và bỏ chạy. Chúng tôi đứng dưới làn đạn, chờ turbin khởi động lại..

Mức tiêu thụ nhiên liệu và nhu cầu bảo trì cũng rất khó khăn trong điều kiện tiền tuyến. Người lái tàu xe cho biết nếu lá cây hoặc mảnh vụn chặn đường hút gió, động cơ có thể ngừng hoạt động ngay lập tức.

Xe tăng cũng cần phải xả bộ lọc liên tục sau khi tiếp nhiên liệu, và việc khởi động T-80BVM trong thời tiết lạnh không mang lại lợi thế thực sự nào: "Nếu ắc quy hết, xe tăng sẽ không khởi động được. Bạn không thể khởi động nó như một chiếc T-72."

Quân nhân này cũng chỉ trích những cải tiến trên chiến trường được thấy rộng rãi như giáp "lưới" nặng nề trên cao và hệ thống giáp treo dạng xích nhằm chống lại máy bay không người lái.

Theo ghi nhận, những thứ này gây áp lực nghiêm trọng lên hộp số và bộ truyền động tháp pháo: "Tải trọng rất lớn, các bộ phận bị mòn nhanh hơn nhiều. Nếu kết cấu được lắp vào tháp pháo, bộ truyền động tháp pháo sẽ bị cháy".

Nguồn cung cấp giáp phản ứng nổ (ERA) được mô tả là thiếu trầm trọng: "Hoàn toàn thiếu hụt ERA đúng chuẩn. Một số khối được lắp đặt là hàng tạm bợ và không đạt chất lượng như quảng cáo".

Bất chấp những lời chỉ trích về T-80BVM, quân nhân này bày tỏ rõ ràng sự ưu tiên cho một nền tảng chạy bằng động cơ diesel với tốc độ lùi và khả năng sống sót tốt hơn: "Xe tăng lý tưởng cho cuộc chiến này là T-90M. Nhưng phải có số lùi phù hợp."

Những chia sẻ của người lính xe tăng cung cấp chi tiết hiếm hoi về năng lực tác chiến của lực lượng thiết giáp Nga dưới áp lực chiến đấu.

Lời kể của anh ta cho thấy Nga vẫn đang gặp khó khăn về chất lượng sản xuất, hỗ trợ hậu cần và khả năng sống sót của kíp lái - những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì hoạt động của lực lượng thiết giáp.

Cuộc phỏng vấn củng cố đánh giá rằng đội ngũ xe tăng của Nga đang phải đối mặt với những vấn đề về cấu trúc không thể dễ dàng khắc phục trong quá trình sản xuất thời chiến.