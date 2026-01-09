Binh sĩ bắt đầu nhận đạn chống drone siêu cứng từ Rostec

Quân đội Nga đã bắt đầu tiếp nhận loại đạn IGLA 100 sử dụng bi thép chế tạo từ hợp kim siêu cứng gồm tungsten, nickel và sắt, nhằm chống lại các drone FPV. Thông tin được Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Rostec công bố ngày 8/1.

“Hiện nay, đạn IGLA 100 đã được cung cấp cho các đơn vị. Việc sản xuất hàng loạt đạn chống drone cỡ 12 dưới thương hiệu này đã được triển khai từ năm 2024”, Rostec cho biết trong một thông báo đăng trên Telegram.

Theo tuyên bố, các giảng viên của Rostec đã trực tiếp huấn luyện binh sĩ về chiến thuật và phương pháp đối phó drone bằng vũ khí bộ binh. Kết quả tốt nhất được ghi nhận khi sử dụng đạn IGLA 100 với đầu đạn là các viên bi hợp kim siêu cứng.

“Các viên bi của loại đạn này có khả năng xuyên thủng động cơ, khối điều khiển, cắt đứt dây dẫn và cánh quạt, đồng thời phá hủy các bộ phận kết cấu bền chắc khác của thiết bị bay không người lái. Đạn bi chì thông thường không đạt được hiệu quả như vậy”, Rostec cho biết thêm.

Trong quá trình huấn luyện, các loại đạn khác cũng được sử dụng để so sánh. Hoạt động huấn luyện bắn súng cũng được tiến hành, trong đó các giảng viên hướng dẫn cách ngắm bắn chính xác vào các mục tiêu di chuyển nhanh.





Theo Sputnik

