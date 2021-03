Bình Phước: Phát hiện nam công nhân tử vong trong tư thế treo cổ

Theo thông tin ban đầu tối 11-3, một số thanh niên trên địa bàn đến khu vực nhà hoang tại tổ 1, thôn Phú Bình thì phát hiện Điểu Mát (28 tuổi, ngụ thôn Phú Bình, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng), công nhân 1 công ty trong khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ), chết trong tư thế treo cổ nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện và công an xã Phú Riềng đã có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc.



Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ bằng áo khoác và dây thắt lưng nối lại với nhau. Phía bên ngoài là chiếc xe máy của nạn nhân.