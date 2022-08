Bình Phước: Biểu dương người đưa việc bé gái bị bạo hành ra ánh sáng

Ngoài ra, cũng giao lại cho gia đình số tiền 34,9 triệu đồng của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tặng bé D. Qua 10 ngày điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, đến nay sức khỏe, tinh thần của bé L.Y.D. đã ổn định.

Dịp này, UBND huyện Đồng Phú cũng đã biểu dương và trao thư khen của Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú cho chị Nguyễn Thị Thúy Oanh, là hàng xóm của bé D. ở ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa - người phát hiện vụ việc và dũng cảm đưa ra ánh sáng.

Như Báo SGGP đưa tin, năm 2020, Trần Thanh Tú (23 tuổi) kết hôn với Lầu Y Lầu (25 tuổi) và sống chung tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa. Đến tháng 2-2022, Lầu đón con riêng của mình là bé D. (sinh tháng 7-2015, ngụ Nghệ An) vào ở chung. Từ đầu tháng 7-2022 đến nay, Tú và Lầu thường xuyên đánh bé D. gây thương tích.

Ngày 27-7, chị Oanh, hàng xóm gia đình Tú, Lầu phát hiện có dấu tích bị đánh đập trên người bé D. nên báo công an. Sau đó, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Thanh Tú; khởi tố bị can đối với Lầu Y Lầu nhưng cho tại ngoại do đang mang thai, nuôi con nhỏ để điều tra.