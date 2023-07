"Bình mới rượu cũ": Galaxy Z Flip 5 mới ra mắt nhưng không khác nhiều Flip 4, giá 26 triệu liệu có nên mua?

Trong sự kiện Galaxy Unpacked gần đây, Samsung đã giới thiệu một loạt sản phẩm mới từ điện thoại màn hình gập thế hệ tiếp theo cho đến đồng hồ thông minh và máy tính bảng. Một trong những thiết bị mới được ra mắt là Galaxy Z Flip 5, sản phẩm rất được mong đợi cùng với Galaxy Z Fold 5.

Mặc dù có những cải tiến so với thế hệ trước, nhưng trang Digital Trends đánh giá Galaxy Z Flip 5 năm nay không có nhiều thay đổi mang tính đột phá.

Màn hình còn hạn chế

Một trong những thay đổi lớn nhất của Galaxy Z Flip 5 so với thiết bị tiền nhiệm là màn hình ngoài. Trên Galaxy Z Flip 4, đây chỉ là màn hình nhỏ 1,9 inch, dùng để hiển thị các widget và thông báo.

Z Flip 5 có màn hình ngoài 3,4 inch lớn hơn, rất phù hợp để hiển thị các thông báo và widget, nhưng Samsung đã bỏ lỡ một điều quan trọng: Khả năng khởi chạy các ứng dụng Android.

Một trong những đối thủ của Z Flip 5 là Motorola Razr Plus đã ra mắt cách đây không lâu và có màn hình lớn 3,6 inch tương tự. Nhưng Motorola cho phép màn hình phụ này có đầy đủ chức năng với nhiều bảng điều khiển khác nhau, Cài đặt nhanh và thậm chí là khả năng chạy mọi ứng dụng Android tức thì.

Samsung cũng cho phép người dùng chạy ứng dụng Android trên màn hình ngoài của Z Flip 5 nhưng bị hạn chế về số lượng.

Theo đó, người dùng cần phải bật cài đặt Labs, sau đó truy cập vào Apps widget. Tại đây sẽ chỉ có sáu ứng dụng được phép hoạt động trên màn hình chính: YouTube, Netflix, Samsung Messages, Google Messages, Google Maps và WhatsApp.

Nếu muốn có thêm nhiều hơn, người dùng sẽ phải tải xuống ứng dụng Good Lock từ Samsung Galaxy Store (ứng dụng này không có sẵn trên Google Play Store), để có thể chạy các ứng dụng đa dạng trên màn hình ngoài của Galaxy Z Flip 5.

Trên thực tế, Flip 5 hoàn toàn có khả năng chạy ứng dụng ở màn hình ngoài, nhưng Samsung không cho phép điều này mặc định mà yêu cầu phải tải xuống một ứng dụng khác chỉ để có được chức năng tương tự như Razr Plus.

Rõ ràng, thiết bị của Motorola đang có tính năng vượt trội hơn Samsung.

Ngoài ra, màn hình ngoài của Galaxy Z Flip 5 chỉ có tốc độ làm tươi 60Hz, trong khi Motorola Razr Plus có tốc độ làm tươi 144Hz. Mặc dù chỉ số này có vẻ cũng không quá cần thiết, nhưng tần số quét 60Hz trên Z Flip 5 khiến người sử dụng cảm thấy hơi thất vọng, đặc biệt khi xét đến giá điện thoại ở mức 1.000 USD.

Máy ảnh không khác biệt

Một trong những lý do nhiều người muốn nâng cấp điện thoại hàng năm là vì thường có những cải tiến đáng kể đối với máy ảnh trên các thế hệ mới. Nhưng đó không phải là trường hợp của Galaxy Z Flip 5 khi so sánh với thiết bị cũ.

Phần cứng camera trên Galaxy Z Flip 5 gần như giống hệt so với Z Flip 4. Hệ thống camera kép phía sau gồm camera chính 12MP và góc siêu rộng 12MP, camera selfie phía trước vẫn là 10MP.

Thay đổi lớn nhất là Flip 5 có “lớp phủ ống kính trong suốt” trên máy ảnh để giúp giảm hiện tượng lóa ống kính, nhưng về cơ bản chỉ có vậy.

Ngay cả Razr Plus cũng có thông số kỹ thuật tốt hơn một chút với camera góc siêu rộng 13 MP và camera selfie 32 MP.

Điều an ủi lớn nhất có lẽ chất lượng ảnh trên Galaxy Z Flip 4 đời trước cũng đã rất xuất sắc, vậy nên Z Flip 5 chắc chắn không khiến người dùng thất vọng. Chỉ là sẽ không khác biệt nhiều so với năm ngoái.

Không có cải tiến về pin

Galaxy Z Flip 4 có pin 3.700mAh kết hợp với chip Snapdragon 8+ Gen 1. Với mức sử dụng trung bình, đây là một chiếc điện thoại đủ cho nhu cầu sử dụng một ngày.

Samsung đã không mang đến cho Z Flip 5 viên pin lớn hơn khi vẫn giữ nguyên ở mức 3.700mAh. Tối ưu năng lượng có thể tốt hơn một chút so với Z Flip 4 vì Flip 5 có chip Snapdragon 8 Gen 2, nhưng sự khác biệt có thể sẽ không đáng kể.

Với mức thời lượng pin nói trên, khả năng Z Flip 5 cũng chỉ sử dụng ở mức tối thiểu một ngày.

Galaxy Z Flip 5 theo sau đối thủ cạnh tranh

Samsung thường được coi là thương hiệu tiên phong của thị trường màn hình gập ở Mỹ, nhưng vị thế này có thể suy chuyển khi những cái tên mới nổi đang làm tốt hơn.

Razr Plus mới ra mắt gần đây của Motorola là một chiếc điện thoại nắp gập trông hấp dẫn hơn nhiều so với Galaxy Z Flip 5.

Màn hình ngoài ấn tượng, với tốc độ làm tươi 144Hz, mật độ ppi cao hơn (413 ppi so với 306 ppi trên Z Flip 5) và có thể chạy bất kỳ ứng dụng Android nào trên màn hình.

Đối với điện thoại nắp gập, màn hình bên ngoài là một thành phần quan trọng, nên rõ ràng đây là một vấn đề lớn.

Màn hình chính trên Razr Plus cũng ấn tượng hơn so với Z Flip 5, với tốc độ làm tươi 165Hz so với tốc độ tối đa 120Hz trên Z Flip 5. Nếp gấp trên Razr Plus cũng trông thẩm mỹ hơn.

Có thể Galaxy Z Flip 5 sẽ được hoàn thiện tốt về phần mềm và trải nghiệm người dùng khi ra mắt, nhưng ở mặt thông số kỹ thuật, máy chưa mang lại nhiều ấn tượng. Flip 5 vẫn là chiếc điện thoại nắp gập đẹp và hiệu năng tốt nhất trên thị trường nhưng sẽ khó chiều lòng được một số người dùng khó tính.