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Bình luận sai sự thật về sân bay Gia Bình, một người bị phạt 12,5 triệu đồng

Nguyễn Thắng
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Công an xã Lục Ngạn (tỉnh Bắc Ninh) vừa xử phạt 12,5 triệu đồng đối với ông G.V.T. vì sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận nội dung sai sự thật, tiêu cực liên quan dự án sân bay Gia Bình trên một fanpage.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Lục Ngạn phát hiện ông G.V.T., trú tại xã Lục Ngạn, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tương tác, bình luận những nội dung sai sự thật, tiêu cực liên quan dự án sân bay Gia Bình trên trang fanpage của tổ chức phản động “Việt Tân”.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Lục Ngạn mời ông G.V.T. đến làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm và đã gỡ bỏ nội dung đăng tải.

Căn cứ hành vi vi phạm, Công an xã Lục Ngạn lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với ông G.V.T. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Công an xã Lục Ngạn làm việc với ông G.V.T. Ảnh: Công an xã Lục Ngạn.

G.V.T. bị xử phạt 12,5 triệu đồng, đồng thời buộc thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Công an xã Lục Ngạn khuyến cáo, mạng xã hội dù là không gian “ảo” nhưng hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, suy nghĩ kỹ trước khi chia sẻ, chỉ theo dõi và chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng; tuyệt đối không tin, nghe theo, tương tác, chia sẻ hoặc bình luận cổ vũ, đồng thuận với các nội dung xuyên tạc, kích động, chống phá.

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