Bình luận kém duyên khiến vợ chồng Cường Đô La đồng loạt lên tiếng: Dữ dằn thật, nhưng mà có lý!

Cường Đô La - Đàm Thu Trang vốn được nhiều người ngưỡng mộ bởi hình ảnh cặp bố mẹ trẻ điềm tĩnh, khéo léo và văn minh. Lối sống giản dị cùng cách ứng xử tinh tế của cả hai luôn tạo thiện cảm trong mắt công chúng. Thế nhưng mới đây, họ lại buộc phải đồng loạt lên tiếng trước một bình luận kém duyên nhắm vào các con.

Câu chuyện bắt đầu khi Đàm Thu Trang chia sẻ loạt ảnh Suchin và Sutin cùng mẹ trang trí xe cho bố bằng sticker. Người đẹp hài hước viết: "Mẹ chỉ để đây và không nói gì nhiều đâu nha ba, cảm ơn 2 bạn nhỏ luôn đồng hành cùng mẹ trong mọi tình huống".

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời khen: "Hai em bé dễ thương quá, chiếc xe cũng cưng ghê"; "Nỗi niềm mang tên sticker của các ông bố bà mẹ"; "Phiên bản giới hạn luôn mà, đáng yêu quá"…

Tuy nhiên, giữa vô số bình luận tích cực, lại xuất hiện một ý kiến thiếu thiện chí. Người này cho rằng, trẻ con thì không thể tự dán trên nóc xe, mẹ chỉ "làm màu" và cho biết sẽ ngừng theo dõi. Trước nhận xét này, Cường Đô La phản hồi ngay dưới bình luận, chị có thể chọn rời đi nếu không thấy phù hợp. Về phía Đàm Thu Trang, cô cũng chỉ để lại một câu cảm thán ngắn gọn, thể hiện sự bất ngờ trước cách phản ứng của cư dân mạng này.

Đàm Thu Trang chia sẻ loạt ảnh Suchin và Sutin cùng mẹ trang trí xe cho bố bằng sticker.

Thực tế, việc dán sticker đều có sự hỗ trợ của Thu Trang, chứ không phải hai bé tự làm một mình. Người đọc kĩ status sẽ thấy câu "cảm ơn 2 bạn nhỏ luôn đồng hành cùng mẹ trong mọi tình huống" là sẽ hiểu điều này. Thế nhưng, vẫn có những cư dân mạng thích "vạch lá tìm sâu", đưa ra lời chê bai vô lý, khiến vợ chồng Cường Đô La phải lên tiếng phản hồi.

Được biết sau đó, người đẹp cũng đã thêm vào dòng chú thích để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Từ trước đến nay, Cường Đô La vốn nổi tiếng là người kín tiếng, hiếm khi đôi co hay phản ứng gay gắt trước những lời bàn tán trên mạng xã hội. Thay vì tranh luận, nam doanh nhân thường chọn cách đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ con như một lời đáp trả nhẹ nhàng và tinh tế.

Tuy nhiên, khi những lời đồn đoán hay bình luận kém duyên trực tiếp nhắm đến gia đình, đặc biệt là Đàm Thu Trang, Cường Đô La không ngần ngại lên tiếng bảo vệ.

Chẳng hạn năm 2018, khi Đàm Thu Trang đăng ảnh lên mạng xã hội, có một tài khoản buông lời kém duyên: "Sắp chia tay Cường chưa em?". Ngay lập tức, Cường Đô La phản hồi thẳng thắn, nhắc nhở người này: "Sống phải có tư cách". Anh thậm chí để lại lời nhắn đầy ý nghĩa: "Chúc em làm người thành công".

Những lần lên tiếng này đều trở thành dấu ấn hiếm hoi, cho thấy nam doanh nhân phố núi dù điềm tĩnh, kiệm lời, nhưng luôn đặt gia đình ở vị trí ưu tiên hàng đầu và sẵn sàng bảo vệ người thân trước những ồn ào vô cớ.

Về chuyện nuôi dạy con, bà xã Cường Đô la cũng cho biết hai vợ chồng cô mỗi người có một vai trò riêng. Ba là người chơi, còn mẹ là người chăm. Hai bé Suchin và Sutin rất quấn ba, đơn giản vì ba luôn nói đồng ý với tất cả mọi điều. Còn mẹ thường là người phải đóng vai ác, là người giữ nguyên tắc và đưa ra giới hạn.

Trong 1 livestream, khi cũng chia sẻ về cách nuôi dạy con, Đàm Thu Trang bày tỏ: "Thật ra mình nuôi dạy con là mình nương theo con em ạ". Cường Đô La bổ sung: "Trước khi các bạn muốn có một phương pháp nào đó trong việc nuôi dạy con thì điều đầu tiên nên làm là hãy làm bạn với con. Khi thực sự trở thành một người bạn của con mình thì có thể dạy con một cách rất dễ dàng".

Theo dõi những chia sẻ của vợ chồng "doanh nhân phố núi", nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ và muốn học hỏi, nhất là quan điểm "làm bạn cùng con". Các cư dân mạng nhận xét, vợ chồng Cường Đô La có cách nuôi dạy con vừa khéo léo, nhẹ nhàng nhưng vẫn giúp các bé đi vào nếp sống nề nếp, quy củ.