Bình Gold bị bắt, fan HIEUTHUHAI hả hê

Tối 23/7, mạng xã hội dậy sóng với thông tin một nam thanh niên điều khiển xe Audi, lạng lách, chèn ép các phương tiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị cảnh sát dừng xe và kiểm tra. Danh tính sau đó được xác định là Vũ Xuân Bình (sinh năm 1997, quê ở Hải Phòng), chính là rapper Bình Gold, người từng không ít lần gây tranh cãi vì ca từ phản cảm trong các sản phẩm âm nhạc. Qua kiểm tra, Bình Gold dương tính với ma túy.

Bình Gold vướng lùm xùm chất cấm

Trước thông tin Bình Gold bị bắt, cộng đồng rap fan, đặc biệt là người hâm mộ HIEUTHUHAI là nhóm phản ứng mạnh mẽ và… hả hê nhất. Lý do không đơn thuần vì Bình Gold vi phạm pháp luật mà còn vì mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” với HIEUTHUHAI. Từng có khoảng thời gian Bình Gold liên tục đăng bài đá xéo HIEUTHUHAI, thậm chí tung ca khúc ĐỈNG như một lời khiêu chiến thẳng mặt sau khi HIEUTHUHAI phát hành bản diss TRÌNH vào tháng 11/2024.

Phản ứng của fan HIEUTHUHAI khi Bình Gold bị bắt

Đầu năm nay, Bình Gold ra bài rap mới tên Adamn. Ở bài này, Bình Gold tuyên bố bản thân “out trình”, lấn lướt “ai đó”, nhạc cả trăm bài nhưng không muốn tung ra. Nam rapper còn khẳng định đã đưa sự nghiệp của “ai đó” thăng hạng chỉ nhờ 1 vài câu rap của mình. Dù không chỉ đích danh ai nhưng khi cụm từ “out trình” xuất hiện, khán giả ngay lập tức nghĩ đến ngay HIEUTHUHAI. Cách Bình Gold liên tục nhắc tên HIEUTHUHAI, khơi mào tranh cãi rồi biến mạng xã hội thành chiến trường khiến fan của “chủ hit” Ngủ Một Mình nhiều lần bức xúc.

Bình Gold thường xuyên "đụng độ" HIEUTHUHAI

Ở phía đối diện, HIEUTHUHAI vẫn giữ thái độ im lặng, không đôi co, không phản pháo và càng ngày càng thành công. Thời gian này, HIEUTHUHAI sang Mỹ để diễn concert Anh Trai Say Hi tại Las Vegas. Bình Gold thì ê chề. Cư dân mạng không khỏi cảm thán về sự đối lập này. MXH bùng nổ sự so sánh giữa hai rapper - một bên vướng tệ nạn, một bên là thần tượng giới trẻ. Khán giả đặt câu hỏi “Bình Gold có gì mà đòi so trình với HIEUTHUHAI".

Drama giữa Bình Gold và HIEUTHUHAI xuất phát từ bài TRÌNH

Cũng trong đêm 23/7, bài rap TRÌNH, “phát súng” mở màn cho chuỗi drama HIEUTHUHAI - Bình Gold được chia sẻ rầm rộ trở lại. Từ một bản diss khiến MXH “vắt kiệt content”, TRÌNH giờ đây lại trở thành meme, câu cửa miệng trong hàng loạt bài viết, bình luận. Người hâm mộ của HIEUTHUHAI thì không cần nói gì nhiều, chỉ dùng bài TRÌNH là đủ để chế giễu Bình Gold.

HIEUTHUHAI ngày một thành công, ghi dấu ấn tích cực trong lòng khán giả

Trong khi HIEUTHUHAI ngày một thành công, ghi dấu ấn tích cực thì Bình Gold lại thành cái tên gắn liền với hình ảnh lệch chuẩn, hành vi đáng báo động. Một bên đang được vinh danh là thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng, một bên là bài học nhãn tiền về danh tiếng gắn với trách nhiệm xã hội. Không ít khán giả cho rằng cần có biện pháp mạnh xử lý nghệ sĩ vi phạm pháp luật để làm gương cho thế hệ trẻ.